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Как в Минске будет ходить транспорт 9 Мая?

08 мая 2018 19:10
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Новости Беларуси. В связи с праздничными мероприятиями в центре города скорректируют график движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 9 мая с полудня автобусы № 1 и 100 будут курсировать чаще.

Как в Минске будет ходить транспорт 9 Мая?-1

А с 19.30 до полуночи сократят до трёх минут интервал движения поездов в метро. В первой половине дня, а также с пяти часов вечера до окончания концерта на площади Победы перекроют движение на проспекте Независимости от ул. Я.Купалы до Козлова,  на Захарова от Независимости до Первомайской, и по улице Киселева от Независимости до Красной.

Как в Минске будет ходить транспорт 9 Мая?-4

Общественный транспорт будет ходить в объезд.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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