Как в Минске будет ходить транспорт 9 Мая?

Новости Беларуси. В связи с праздничными мероприятиями в центре города скорректируют график движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 9 мая с полудня автобусы № 1 и 100 будут курсировать чаще.

А с 19.30 до полуночи сократят до трёх минут интервал движения поездов в метро. В первой половине дня, а также с пяти часов вечера до окончания концерта на площади Победы перекроют движение на проспекте Независимости от ул. Я.Купалы до Козлова, на Захарова от Независимости до Первомайской, и по улице Киселева от Независимости до Красной.