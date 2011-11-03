Неизвестный вирус блокирует компьютеры Интернет-пользователей Беларуси и требует перечислить деньги для получения кода активации

Новости Беларуси. Гомель. Первые потерпевшие от Интернет-мошенников появились в начале лета. Вредоносная программа блокирует систему компьютера и требует от пользователя денег. К сообщению даже прилагается пошаговая инструкция: где, как, сколько и кому платить.

Переводить деньги необходимо через банковские терминалы на указанные веб-кошельки. Как выяснили оперативники, живут эти виртуальные счета не более трех дней. А значит кто-то постоянно работает с вирусом.

За программой стоит реальный человек. На это указывает и тот факт, что требуемая сумма постоянно растет. Все начиналось с 60 тысяч рублей, потом было 200, теперь аппетит вырос до 800. За что же платятся такие деньги?

Андрей Серафимович, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облисполкома:

Родители приходят домой, а им ребенок говорит, что компьютер заблокирован. Они читают сообщение, которое оставил злоумышленник на рабочем столе. Родители уже начинают предполагать, что сын действительно выходил на порносайты, скачивал информацию. И чтобы скрыть эту информацию, многие люди готовы пожертвовать определенными деньгами.

Ставку Интернет-мошенник прежде всего делает на психологию. Заплатить за сокрытие порочащего, даже в отсутствии последнего, согласились, по крайней мере, несколько десятков жителей Гомельщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, после оплаты компьютеры так и остались заблокированы. Оказалось, что эта неисправность устраняется банальной переустановкой системы.

А главное, подобные сообщения отсекаются любым антивирусом. Кстати, купить и установить лицензионную версию защитной программы с пожизненным обновлением стоит в разы дешевле вымогаемой суммы.

А тем временем оперативники уже вышли на след вымогателей. Оказалось, шантажируют белорусов из-за рубежа. Действия мошенников Уголовный Кодекс определяет как компьютерный саботаж, а это – до 10 лет лишения свободы.