Неэтичная реклама, расклеенная в Минске, всколыхнула байнет. Министерство торговли просит максимального наказания для рекламодателя

Новости Беларуси. Маркетинг на грани фола. В Минске появилась реклама в виде ориентировки на поиск 5-летней девочки. Одна из коммерческих компаний таким образом решила анонсировать свою деятельность. На листовке фото ребенка, приметы и данные о том, когда ее видели последний раз. После широкого общественного резонанса рекламу сняли. Но осадок остался. Неэтичными листовками уже заинтересовалось Министерство торговли.

Та самая фотография, которая сегодня буквально взорвала байнет. На вид – ориентировка на поиск пятилетней девочки. Так и написано: мол, пропала некая Варвара Скидкина. Рост около метра, волосы русые, глаза карие. Вышла из дома и потерялась в интернет-магазине, заблудившись, цитата «среди скидочных залеж». Такие рекламные листовки были расклеены по всему Минску. В интернет они попали от случайных прохожих, которые увидели серую рекламу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мнения пользователей форума:

Avokado1987:

Идет прямая игра на чувствах людей. Давайте тогда будем и смертью людей апеллировать. Есть вещи за рамками дозволенного. Это из этой серии.

Inter_:

Видно, что от праздников ещё не отошли. Виноват конечно же тот, кто одобрил эту «креативную» идею.

На такие отзывы виновники резонанса ответили. И объяснили. На самом деле никакой рекламы не было. Был шуточный текст. И принесли извинения в социальной сети. Имя девочки и ее реальность пока выясняются. После этого листовки в городе исчезли. Впрочем, осадок остался. Прежде всего у тех, кто действительно занимается поиском людей.

Наталья Бортник, сотрудник добровольного поискового отряда:

Как говорится - это фейк. А привести это может к тому, что в дальнейшем при реальной пропаже человека люди могут не среагировать, потому что они уже думают, что это реклама. Это очень страшно. На кону, можно сказать, жизни людей.

К слову, так называемый «фейк» вызвал и отклик представителей законодательной и исполнительной власти. Создателями ненадлежащей рекламы, отнюдь не в хорошем смысле слова, заинтересовалось МВД и Министерство торговли. По словам специалистов, содержание листовок нарушает закон о рекламе в лучшем случае по двум статьям.

Юрий Дорогокупец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это не то, что неэтично. Это даже бесчеловечно. Нельзя рекламировать свою какую-то продукцию, свои виды работ, свою деятельность, основываясь на человеческих факторах. На мой взгляд, эта фирма минимум та фирма или кто разместил эту рекламу, рекламирует свою деятельность, минимум должна лишиться лицензии, а, может быть, даже и отвечать по закону в каком-то уголовном ракурсе.

Надо сказать, реклама дала эффект. Но явно большой ценой. Компанию, которая создала и распространила аморальные листовки, ждет несколько судебных исков. И штраф до 5 миллионов рублей.

Инна Гаврильчик, консультант управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь:

До этого таких случаев в Республике Беларусь еще не было. Министерство торговли будет ходатайствовать о назначении максимального штрафа за это правонарушение. Установлено, кто является рекламодателем этой рекламы, кому принадлежит сайт, поэтому сейчас остались формальные вопросы – это пригласить рекламодателя в Министерство торговли для составления протокола.