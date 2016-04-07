Неделя моды в Минске соберет 30 дизайнеров из России, Германии, Великобритании, Польши и Грузии

Новости Беларуси. По принципу «готовь сани летом». О том, что белорусам следует носить в осенне-зимний сезон, расскажут с подиума Недели моды. Она стартует 7 апреля в Минске. Три десятка дизайнеров из России, Германии, Великобритании, Польши и Грузии представят свое видение пальто и утепленных платьев.

Первым гости увидят показ детской одежды под названием «Деловой стиль школьника». А, так сказать, взрослые, то есть дизайнеры с опытом, на этот раз сделают акцент не только на крое и тканях, но и визуальном оформлении. Некоторые даже пригласили зарубежных режиссеров постановщиков персонального шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Янина Гончарова, руководитель проекта «Белорусская неделя моды»:

Мы сделали программу fashion-инсталляций. Это 9 уже работающих брендов, работающих дизайнеров, которые имеют свои коллекции, имеют свои шоу-румы, студии. Это формат презентации одежды небольшого количества, во-первых, 8-10 единиц с каким-то творческим, креативным перфомансом. По сути, мы учим еще эту молодежь подходить к тому, чтобы они могли и качественно витрину свою оформить, и быть не только дизайнерами, которые шьют платья, юбки, какие-то жакеты, чтобы они еще видели творчество.