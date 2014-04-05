Прямой эфир

«Неделя леса» стартовала в Беларуси. 5 апреля памятные деревья посадили на «Кургане Славы»

05 апреля 2014 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Послание будущим поколениям. 5 апреля стартовала акция «Неделя леса». В нынешнем году она приурочена к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому весьма символично, что первые памятные деревья посадили на мемориальном комплексе «Курган Славы». Затем эстафету подхватили по всей стране.

Планируется, что в честь 70 мирных лет будет посажено 70 млн деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:
В далеком 1967 сооружение Кургана Славы стало делом всенародным. Тогда тысячи людей посчитали своим долгом принести сюда горсти земли. Прошло без малого полвека, и делом всенародным стало уже посадка на этой земле символа жизни – дерева.

Сажать всем миром лес. Традицию из 30-ых годов прошлого века  Минлесхоз возобновил в 2007. Только вместо Дня леса в стране ежегодно проводится Неделя. Нынешняя приурочена к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:
Лес внес большой вклад в великую победу, потому что дал укрытие миллионам наших граждан, дал пищу нашим гражданам. А самое главное - после войны из древесины белорусского леса были восстановлены и построены тысячи белорусских деревень.

«Неделя леса» в стране проходит уже в восьмой раз. И с каждым годом все масштабнее. Не остался безучастным и Санака Самарасинха. Посадил дерево. И не одно. Гражданин Шри-Ланки в Беларуси год, а красотой ее по-прежнему удивляться каждый день.

 

Санака Самарасинха, представитель ООН/ПРООН в Беларуси:
Я прожил в вашей стране более 14 месяцев и был в особенности впечатлен усилиями Беларуси по защите окружающей среды. Я считаю, что во всем мире должны относиться к природе также, как в вашей стране.

Памятный участок в честь воинов-освободителей, подвигом которых Беларусь вот уже семь десятков лет является мирной и независимой, появился 5 апреля и в Волмянском лесничестве. Сажать деревья — работа нелегкая, но энтузиазма здесь не теряют. Благое дело как-никак. Да и погода шепчет.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Для нас это самое главное богатство. Это хороший экспортный потенциал. И ежегодно эти акции еще и еще говорят о том, что белорусы ценят это богатство свое и очень хорошо к нему относятся.

За семь дней добровольцы и специалисты собираются высадить 70 млн деревьев. Ведь уже 70 лет благодаря подвигу наших отцов и дедов Беларусь живет в мире. Мирное послание будущим поколениям «пишется» уже сегодня.

 

# общество # Владимир Цалко # Государственная лесная политика # Санака Самарасинха # Михаил Амельянович

Другие новости рубрики

Все новости
Садовые товарищества загрязняют окружающую среду. До 1 мая 2014 вопрос должен быть решен
05 апреля 2014 18:01

Садовые товарищества загрязняют окружающую среду. До 1 мая 2014 вопрос должен быть решен

5 апреля - республиканский субботник в Беларуси: депутаты Минского городского Совета высадили аллею на въезде в столицу
05 апреля 2014 17:38

5 апреля - республиканский субботник в Беларуси: депутаты Минского городского Совета высадили аллею на въезде в столицу

Весенние палы травы: штраф за поджог - до Br6 млн
05 апреля 2014 15:40

Весенние палы травы: штраф за поджог - до Br6 млн