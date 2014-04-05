«Неделя леса» стартовала в Беларуси. 5 апреля памятные деревья посадили на «Кургане Славы»

Новости Беларуси. Послание будущим поколениям. 5 апреля стартовала акция «Неделя леса». В нынешнем году она приурочена к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому весьма символично, что первые памятные деревья посадили на мемориальном комплексе «Курган Славы». Затем эстафету подхватили по всей стране.

Планируется, что в честь 70 мирных лет будет посажено 70 млн деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

В далеком 1967 сооружение Кургана Славы стало делом всенародным. Тогда тысячи людей посчитали своим долгом принести сюда горсти земли. Прошло без малого полвека, и делом всенародным стало уже посадка на этой земле символа жизни – дерева.

Сажать всем миром лес. Традицию из 30-ых годов прошлого века Минлесхоз возобновил в 2007. Только вместо Дня леса в стране ежегодно проводится Неделя. Нынешняя приурочена к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

Лес внес большой вклад в великую победу, потому что дал укрытие миллионам наших граждан, дал пищу нашим гражданам. А самое главное - после войны из древесины белорусского леса были восстановлены и построены тысячи белорусских деревень.

«Неделя леса» в стране проходит уже в восьмой раз. И с каждым годом все масштабнее. Не остался безучастным и Санака Самарасинха. Посадил дерево. И не одно. Гражданин Шри-Ланки в Беларуси год, а красотой ее по-прежнему удивляться каждый день.

Санака Самарасинха, представитель ООН/ПРООН в Беларуси:

Я прожил в вашей стране более 14 месяцев и был в особенности впечатлен усилиями Беларуси по защите окружающей среды. Я считаю, что во всем мире должны относиться к природе также, как в вашей стране.

Памятный участок в честь воинов-освободителей, подвигом которых Беларусь вот уже семь десятков лет является мирной и независимой, появился 5 апреля и в Волмянском лесничестве. Сажать деревья — работа нелегкая, но энтузиазма здесь не теряют. Благое дело как-никак. Да и погода шепчет.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Для нас это самое главное богатство. Это хороший экспортный потенциал. И ежегодно эти акции еще и еще говорят о том, что белорусы ценят это богатство свое и очень хорошо к нему относятся.

За семь дней добровольцы и специалисты собираются высадить 70 млн деревьев. Ведь уже 70 лет благодаря подвигу наших отцов и дедов Беларусь живет в мире. Мирное послание будущим поколениям «пишется» уже сегодня.