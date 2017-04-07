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Неделя леса-2017: ведущие СТВ возродили природное богатство

07 апреля 2017 10:16
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Июльский ураган прошлого года не пощадил белорусские леса. Но благодаря министерству лесного хозяйства, каждый из нас с 1 по 8 апреля может посадить дерево. Ведущие СТВ не остались в стороне и прибыли в «Боровлянский лесхоз», чтобы возродить природное богатство вместе!

Неделя леса-2017 объединила добровольцев со всех регионов страны. В центре внимания главные жертвы летней стихии – Смолевичский, Червенский  районы, а также Боровлянский  спецлесхоз. Хоть он и самый маленький по площади в Беларуси, но после урагана пострадало только 600 га  насаждений, которые пришлось вырубать. Радует, что в этом году только в Боровлянском спецлесхозе более 1400 человек изъявили желание пополнить лес  новыми елями, соснами, кленами. Саженцы и инвентарь выдают каждому абсолютно бесплатно, и если у вас еще нет  своего дерева – поторопитесь!

Благое дело началось с мастер-класса, к слову всех добровольцев  сотрудники лесхоза научат сажать деревья правильно.

За пару часов в специально подготовленную почву команда телеканала СТВ  высадила несколько ведер саженцев. Для кого-то – это первые деревья в жизни, а вот для Ольги Бурлаковой и Олега Усачева – уже хорошая традиция.  5 лет назад в Столбцовском районе они подарили жизнь 172 деревьям.

«Легкие Европы»  в руках жителей Большого города. Ведущие СТВ уверены – зеленые акции стоит проводить не только в поврежденных лесах, но и в центре города, которому так не хватает красивых пышных деревьев…

Велосипедный лес в Солигорске, туевая аллея в Полоцке,  Экологическая тенденция не может не радовать. За десятилетие  замечательной акции «Неделя леса»  не только озеленилась и наполнилась хвойным ароматом  вся страна, но и количество энтузиастов неуклонно выросло. Если в прошлом году было около 80 тысячи участников, то в этом возможно превысить стотысячный рубеж, а значит,  деревьев у нас станет на несколько миллионов больше,  и можно будет прогуливаться по живописным рощам.

# общество # Олег Усачев # Фотофакт # Ольга Бурлакова # Ведущие СТВ # Олег Степанюк # Ольга Раткевич

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