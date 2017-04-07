Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля

Новости Беларуси. Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля православные верующие. Это один из самых великих и почитаемых праздников в христианском мире. Он установлен в память о дне, когда на Деву Марию сошел Дух Святой и она зачала Богомладенца Иисуса.

Слово «благовещение» означает «добрая, радостная весть», весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. В церковном календаре особый статус Благовещения подчеркивается и тем, что на этот день ослабляется пост. В храмах проходят торжественные литургии. Прихожане освящают хлеб и соль. А по народному поверью, праздник знаменует приход весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.