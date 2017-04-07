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Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении жилья в лизинг

07 апреля 2017 06:41
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Новости Беларуси. В Беларуси сформированы правовые условия для предоставления жилых домов и квартир в лизинг. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко.

Так, прежде всего документ направлен на защиту граждан. В частности, за тем, кто заключил договор лизинга, сохраняется право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Также указ повышает требования к компаниям, которые предоставляют такие финансовые услуги, что намного снижает риски. Ожидается, документ активизирует рынок недвижимости и повысит доступность жилья для каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Александр Лукашенко

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