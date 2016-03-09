Пенсионер из Речицы лишился плодового сада из-за ошибки сельсовета

Новости Беларуси. Ошибка стоила пенсионеру из Речицы плодового сада. Яблони и сливы у деревенского дома спилили под видом наведения порядка на земле. Ни возмещения ущерба, ни извинения хозяин деревьев так и не дождался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой домик в деревне Кайтмаз Наджафов решил приобрести выйдя на пенсию. Сомнений было немало: покосившийся забор и строения требовали капитальных вложений, но чашу весов в сторону покупки склонил плодовый сад. Здесь были яблони, сливы, смородина и малина – всё, что нужно внукам.

Ключевое слово «были». Сосед по даче сообщил пенсионеру о том, что его сад уничтожен.

Кайтмаз Наметович недоумевает, как могли вырезать его деревья, на его земле, оформленной в законном порядке, без всяких уведомлений и предупреждений. В сельсовете своей вины не скрывают: неогороженный сад спилили по ошибке, во время очистки деревни от зарослей.

Интересно, что в ответе на обращение Кайтмаза Наджафова в Речицкий райисполком ни слова об ошибке чиновника. Не усмотрели в произошедшем уголовно-наказуемого деяния и в милиции. Пространный документ, составленный участковым, содержит массу указаний на то, что хозяин неправильно содержал свой сад, и никакой правовой оценки уничтожения частной собственности. Таким положением дел возмущены все соседи Кайтмаза.

Зинаида Гашко, житель деревни Узнож:

Очень даже сад был: и яблоки там, и сливы, и смородины. Я курей пойду выгонять - своим внукам наберу яблочек. Я не знаю, зачем она приехала вырезала. Что она натворила, не понимаю.

Пенсионер понимает, что нужно идти в суд. Но на это у мужчины, по его словам, нет средств.

Кайтмаз Наджафов, владелец усадьбы:

Я считаю, что это неправильно. Сделал вред – должен ответить. Это ж человек при должности – председатель сельсовета, а не какой-то сосед пришёл и вырезал мне деревья.

Кстати, материальный и моральный ущерб мужчина оценивает в 40 миллионов рублей. Председатель же сельисполкома готова купить только саженцы взамен уничтоженных плодовых деревьев. К слову, за 4 месяца представители местной власти не нашли время просто извиниться перед пенсионером за свою ошибку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.