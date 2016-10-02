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Небрежные волны вместо спиралек а-ля Голливуд: как должна выглядеть современная идеальная укладка

02 октября 2016 12:40
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Простота и естественность – девиз новой эры. На мировых подиумах царят легкость и нарочитая небрежность, замысловатые прически и строгая геометрия стрижки уже в прошлом. Идеальная укладка сегодня должна выглядеть так, словно сделана много часов назад. Выбивающиеся пряди и растрепанные локоны сегодня на пике популярности. Упругие спиральки а-ля Голливуд уступили место небрежным волнам. Девушка должна выглядеть так, словно и не проводила много часов у зеркала. А лучше: кудри должны быть накручены вчера.

Движимые жаждой узнать, как достичь этого умопомрачительного эффекта, программа «Большой завтрак» отправилась к мэтрам парикмахерского искусства.

# общество # Прически

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