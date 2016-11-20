Небольшая Беларусь с космическими амбициями: как Синеокая покоряет околоземную орбиту

Новости Беларуси. А сейчас к космическим новостям недели. Экипаж под руководством нашего земляка Олега Новицкого приступил к работе на Международной космической станции. Минувшей ночью корабль «Союз» с тремя астронавтами на борту успешно состыковался с МКС. 180 дней Олег Новицкий и его коллеги из Франции и США проведут именно там. Они проведут полсотни научных экспериментов. В столь длительную командировку наш земляк взял с собой белорусский флаг и фотоаппарат и обещал, как и во время своего первого полета, сделать серию снимков Беларуси из иллюминатора МКС.

Эти кадры напоминают голливудский блокбастер о космическом путешествии астронавтов. И в главной роли здесь наш Олег Новицкий. Командир экипажа в свое второе путешествие к звездам первым делом берет с собой частичку родины – флаг Беларуси. А за несколько дней до старта делится тем, что в данную минуту где-то там, под сердцем.

Олег Новицкий, командир экипажа комического корабля «Союз МС-03»:

На данный момент самое большое желание, чтобы старт нашего корабля был вовремя. А потом уже все остальные желания. Увидеть Землю. Буду искать какие-то интересны объекты на Земле и фотографировать их.

Получится у космонавта наверняка сфотографировать и Беларусь. Международная космическая станция за сутки будет делать 17 витков вокруг Земли. А пока полная тишина перед стартом. Заметно, как француз нервничает, в отличие от командира экипажа. И хочется добавить то самое гагаринское «Поехали».

Белоруса, француза и американку «Союз МС-03» из Байконура уносит к звездам. Полет нормальный, стыковка. И сегодня экипаж перешел на борт МКС и приступил к работе. Впереди более 50 научных экспериментов, новые данные в исследовании Марса. И, конечно, привет Синеокой, которая благодаря развитию отечественных инновационных технологий входит в элитный «клуб» государств, чьи аппараты космические просторы бороздят.

Через пелену облаков из звездного неба сегодня Беларусь смотрит в оба на планету Земля. В 2012 году в космическое пространство отправился первый отечественный спутник. А в 2016 году на орбиту выходит второй аппарат космический на высоту в 39 тысяч километров.

Шагнуть далеко вперед за пределы атмосферы Беларусь смогла благодаря развитию собственного потенциала. И в первую очередь это высококвалифицированные кадры. Готовим их сами. На кафедре физики и аэрокосмических технологий БГУ студенты не просто теорию разбирают.

Александр Спиридонов, старший преподаватель кафедры физики и аэрокосмических технологий БГУ:

Под руководством преподавателей и специалистов нашего факультета участвуют в разработках уже реального наноспутника, который полетит на орбиту.

Опорой для новых разработок становится и программа в рамках Союзного государства. Здесь большая часть проектов реализует белорусская сторона. И упор на потенциал БКА-1. А точнее возможности спутника. С земли в космос ему посылают идеи закодированные, а принимают фото реальные. И вот такую эффективность в действии получаем.

Сергей Кореняко, исполнительный директор белорусско-российской космической программы «Мониторинг-СГ»:

Есть возможность на сегодняшний день реализовать технологический контроль за состоянием лесных угодий, а также осуществить соответствующее прогнозирование пожароопасности, убытка от лесоповала, и тем самым принять правильные управленческие решения.

За четыре года космический аппарат зондирования Земли совершил более 20 тысяч витков вокруг планеты, а благодаря полученной информации и технологиям сэкономила страна и плюс заработала миллионы долларов. А планах уже в году 2019 БКА-2 на орбиту вывести. С потенциалом в четыре раза предшественника превосходящим.

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:

Это в первую очередь задачи, связанные с кадастровыми проблемами. Целый ряд прикладных задач, связанных с более точной оценкой ущербов. Возможность построения точных трехмерных моделей местности. А это, в свою очередь, является основой для моделирующих программ, в том числе связанных с наводнениями, возможностью распространения пожаров, ураганов даже.

А самым масштабным белорусским стал проект Национальной системы спутниковой связи и вещания. Сегодня Центр управления полетами в Станького – уникальный объект космической отрасли. Но предшествовал ему запуск спутника «Белинтерсат-1». Совместный проект Синеокой и Поднебесной. В нем воплотили ход мысли инженерной такого уровня, что на два десятилетия вперед позволит быть среди лидеров в передаче телевизионного и радиосигнала, и иметь высокий экспортный потенциал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Абрамов, заместитель директора по развитию Республиканского производственного унитарного предприятия «Завод точной электромеханики»:

У нашего спутника есть конкурентное преимущество. У нас, например, есть функция подъема сигнала в европейском луче и трансляция в африканском луче. Также у нас ест возможность и это конкурентное преимущество трансконтинентальной связи «Африка – Евразия» с приземлением сигнала в районе Гонконга.

Спутник, что называется, еще обкатку проходит, но интерес к нему заказчики активно проявляют. Что позволяет говорить откровенно: за космическими услугами будущее, а значит борьба за умы и их возможности.

Андрей Абрамов, заместитель директора по развитию Республиканского производственного унитарного предприятия «Завод точной электромеханики»:

Созданы новые рабочие места в инновационной, практическо2й, очень важной отрасли для страны. Сейчас у нас проходят тестирование спутниковые емкости нашими заказчиками. Надо сказать, что 20% емкостей спутника уже продано в аренду.

В XXI веке эры космической мы ни на шаг не отстаем от лидеров. Благодаря собственным усилиям, конечно. И наши белорусские съемочные камеры мультиспектральные, и диапазон покрытия с 39 тысяч километров – только начало. Где приставки нано- и сверх- к технологиям уже день вчерашний.

А на МКС экспедиция продолжает свою работу. Впереди у астронавтов десятки научных исследований, экспериментов на скорости почти в 30 тысяч км/ч. И проведет в командировке на околоземной орбите экипаж Олега Новицкого полгода.