«Детям очень тяжело живётся, их проблемы – столь же великие, как наши»: педагог Шалва Амонашвили

Шалва Амонашвили, педагог, психолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Почему детство является самой счастливой частью жизни для человека? Все воспоминания самые приятные, связаны с детством – это беззаботность или наивность?

Шалва Амонашвили, педагог, психолог:

Нет, не беззаботность. В детстве нет беззаботности. Это мы приписываем им, исходя из наших забот. У нас есть очень большие заботы: трудиться нужно, общаться нужно, зарабатывать.

Наши дела нам кажутся очень великими, а дела детские – иногда говорим: «Мне бы твои проблемы».

А проблемы детей – столь же великие, как наши. У них – другие силы, другие отношения, другое понимание. И, в связи с этим, их проблемы – очень сложные. Им очень тяжело живётся. Тем более, если над ними стоит ещё – как над нами правительство, власть – над ним стоит власть взрослая. И эта власть взрослая не хочет понять ребёнка.

Но, почему тогда это – самая счастливая пора?

Шалва Амонашвили:

Самая счастливая пора, потому что дети хотят взрослеть, им удаётся. Если останавливать детство, как у Питера Пэна – ведь нет Питеров Пэнов, это один в сказке. Но, по сути, каждый ребёнок вылезает из своего детства и уходит во взрослую жизнь. Хочет обрести свободу. И он борется за это. И вот эта борьба и ощущается ему, как счастливая пора. И, вообще, любая борьба, в которой ожидает победа – эта борьба принимается, как счастье. Счастье – только в борьбе, а спокойная жизнь не может дать счастье