«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Новости Беларуси. Беларусь готовится встречать вторые Европейские игры. До старта мультиспортивного форума осталась всего неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его главный символ – «Пламя мира» – продолжает свое путешествие по Минской области. 14 июня эстафету встречали в индустриальном парке «Великий камень». После торжественной церемонии огонь вторых Европейских игр пронесли по некоторым улицам парка. К участникам церемонии присоединился и наш корреспондент Евгений Поболовец.

Лучина, лампада, хранитель огня – таким способом зажигают факел во время эстафеты «Пламя мира». Огонь вторых Европейских игр вот уже больше месяца путешествует по Европе и областям Беларуси. Новая точка на карте – индустриальный парк «Великий камень».

Позади почти 7000 километров пути. Маршрут эстафеты выстроен таким образом, чтобы показать знаковые места в каждой из областей нашей страны – от мемориалов и национальных парков до известных во всем мире предприятий.

Евгений Поболовец, СТВ:

Европейские игры – это ведь не только спортивный форум, но и прекрасная возможность напомнить о себе европейскому зрителю, читай – потребителю. Это хорошо понимают в индустриальном парке «Великий камень». Здесь из 44 резидентов 17 представляют страны Западной Европы.

Если спорт объединяет болельщиков и участников Игр (в Минске за награды поборются более 4000 спортсменов из 50 стран), то индустриальный парк объединят и развивают инновации и технологии. Стать хотя бы на один день столицей одного из самых значимых спортивных событий Европы – к этому и готовились не один день, и приветственную речь писали не без ноток гордости.

Ли Хайсинь, генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Я чувствую эту атмосферу в воздухе, я вижу, что не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась к этому форуму. В Минске я заметил, какая работа была проделана при подготовке к Европейским играм. Атмосферу чувствуют и болельщики. Они и на церемонии в первых рядах, и покупку билетов не откладывают на последние дни.

Я покупал на следующую субботу, художественную гимнастику посмотреть. Мне нравятся белорусские спортсменки: Екатерина Каукина, еще Алина.

Лично для меня это значит, что Беларусь сможет заявить о себе на высшем уровне в Европе. О нас узнает больше людей. Еще больше людей узнают о том, что есть такая страна, как у нас все хорошо, благополучно и красиво.