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15 и 16 июня будет перекрыта площадь Ванеева и нечётная сторона Партизанского проспекта

14 июня 2019 19:23
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Новости Беларуси. Площадь Ванеева на выходные закроют, ее будут асфальтировать. Изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

15 и 16 июня будет перекрыта площадь Ванеева и нечётная сторона Партизанского проспекта-1

Перекроют движение на нечетной стороне Партизанского проспекта и всей площади Ванеева. Некоторые маршруты отменят, некоторые – изменят. Подробная информация есть на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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