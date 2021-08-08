«Не спешите радоваться, змагары. Мы не уйдём». Азарёнок приостанавливает рубрику «Орден Иуды»

Новости Беларуси. Авторская рубрика «Орден Иуды» в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Призывать к санкциям могут только предатели своей страны, и с этим не спорит никто. К сожалению, Беларуси тоже пришлось столкнуться с предательством в 2020 году. Массовым явлением это не стало, а те, кто все-таки купился на тридцать сребренников, уже получили свои заслуженные награды. 31-й выпуск рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Иудин бег. Бег от себя. Бег от своей подлости. Этот бег никогда не закончится. Никогда вам, бегуньи Тимановские, не будет больше покоя. Каждую ночь веревка Иуды будет вам сниться, и сам Искариот придет к вашей постели и скажет: «Вот твоя петля». Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства.

Григорий Азаренок:

Ну что, изменники. Прошел год. Целый год после вашего грехопадения. Вспомните, какие вы были воодушевленные и довольные. Вспомните, как вы мечтали – еще вот-вот, и все ваши тщеславные амбиции будут реализованы, еще вот-вот, и вы взгромоздите свои седалища во властные кабинеты и будете карать всех несогласных. И посмотрите же на себя сейчас. Латушко, с тебя уже не смеется только ленивый. Ты проиграл все, проиграл даже котлете в вашей гадюшной клоаке. Деньги скоро закончатся, тебя вышвырнут из квартиры и ты станешь обыкновенным варшавским бомжом. Григорий Азаренок:

А вы слышали что-нибудь о Цепкало в последнее время? Он там, конечно, рыпается. Пытается миллион собрать. Но досталось ему только по морде от лучших друзей змагаров – бандеровцев (подробнее в видеоматериале).

­­– Правильно приехать в гости в Украину и тут делать..?

– Да я…

– Тем более вы кандидат в Президенты, то есть это серьезное…

– Вы же не простой человек, который не знает, что происходит. […] Сфотографируйте, пожалуйста, вот это, чтобы у вас было в телефоне. Чтобы мы вас завтра не встретили где-то в городе Киеве, и вы сказали, что вы этого не говорили и не знали.

– Ну, ошибся. Ну, извините. […] Я напишу на Facebook, напишу на Facebook все.

– Ждем.

Григорий Азаренок:

А как с тобой, Герасименя? Рыбка, жизнь твоя никчемная, нигде и никому не нужна. Только «Орден Иуды» и воспоминание, как жал тебе руку Президент. Как дела, иудушки Перлин, Дудик, Мартыненко, Кохно и Бородкина? Может быть, вы заполнили все западные телеэфиры и в YouTube набираете миллионы? Нет? А чего ж так? А я скажу – вы бездари и холуи. И сейчас вы на обочине, жалкие и смешные. Отдельно – Семченко. Сколько б твоя женушка-змагарка не написала писем палитвязням и не сделала слезных постов, хорошей жизни у вас не будет. Она привыкла к роскоши, но твое иудино предательство больше не принесет денег. А ты, Маргоша Левчук, позорься дальше. Твои коровьи глаза и скотч на груди Паука – это лучший символ оппозиции. Лещеня, предатель-дипломат, как тебе без госслужбы? Чувствуешь свою востребованность? А видишь, как получилось. Твое имя ничего ни для кого не значит. Никто не знает о тебе. Все тебя забыли. И это заслуженная доля иудина. Карпенков обратился Лупоносову и Азарову: те, с кем вы находитесь, волки в овечьих шкурах, а вы – жертвы

Григорий Азаренок:

И уже тускнеет Хижинкова, и колготки ее на змагарских головах рвутся, и бездарность Белохвостик не сыграет ни одной роли – текст ваш закончился. На авансцену вышли другие – верные. И уже ветер истории смыл пыль под названием NaviBand. И уже TUT.BY плачут в забвении. Вот их закрыли. И что? Где те миллионы, которыми вы кичились? Вы оказались никому не нужными. И Беларусь живет и процветает без этой вонючей помойки. Анна Бонд, ты поизвращайся еще. С твоих сториз можно диссертацию о психических заболеваниях защитить. А тебе, Саша Зверева, скажу только одно. Слова «имеющий уши слышать – слышит» – это знаменитейшая евангельская фраза. Но тебе этого не понять. Так открой словарь и переведи слово «блудница». А Эдик, поверь, он все здесь о тебе знает. И не дай бог вам когда-нибудь в жизни встретиться. Григорий Азаренок:

И уже не скулит мой баян, и жалкий пингвин Пинигин ничего не ставит, кроме стакана перед собой, Ковалевский только и думает, как не словить пулю от западных спецслужб, и только одинокая Станюта гнется. Потому что ничего другого не умеет. Вы все проиграли. Поставили на черное и проиграли. Проиграли свою жизнь. Начинает действовать тот пункт договора с Дьяволом, что был обозначен мелким шрифтом, и вы не удосужились его прочесть.

Григорий Азаренок:

А Александр Лукашенко победил. И вы никогда не узнаете почему. А я скажу. Потому что не такой как вы. Вы подлые, а он благородный. Вы мелочные, а он справедливый, вы жалкие, а он великий. И вы, карлики и карлицы, никогда этого не поймете. Не хватит на то вашей мышиной натуры. Дзиодзина: неужели в мире есть хоть что-нибудь, ради чего можно помочь недругам взять за горло свою страну? Григорий Азаренок:

Тридцать серебренников. Тридцать иуд. Тридцать программ. Завтра – годовщина нашей победы. И мы услышим нашего лидера. На этом проект «Орден Иуды» приостанавливается, ибо остальные предатели настолько жалки и ничтожны, что имена их не достойны быть произнесены. Работодатели, вам направлены списки изменников. Они должны лежать на каждом столе в отделах кадров. И когда к вам приходит кто-то устраиваться – загляните в Telegram-канал «Иуды онлайн». Только после этого принимайте решение.