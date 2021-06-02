Игорь Петришенко в Дубровно: приятно, что по всем направлениям задействовали молодёжь, и, самое главное, детей

Новости Беларуси. В Дубровенской районной больнице появится новый портативный аппарат УЗИ, а реанимационное отделение оборудуют современной медицинской техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С просьбой обновить техническую базу местной больницы жители Дубровно обратились к Игорю Петришенко. 2 июня в районном центре заместитель премьер-министра нашей страны провел личный прием граждан. Вопрос с оснащением больницы будет решен уже в ближайшее время.

Галина Макаренко, жительница Дубровно:

Очень подошли культурно, очень внимательно выслушали и пообещали, что будет что-то.

Также в Дубровно Игорь Петришенко посетил оздоровительный лагерь в средней школе № 1. Свою работу он начал 1 июня, и здесь отдыхают около 60 ребят. Причем один из отрядов сотрудничает с ГАИ: школьников обучают ПДД.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Приятно, что по всем направлениям, по всем сферам обеспечено задействование и молодежи, и, самое главное, детей. Всестороннее развитие, физическая культура, творческие проекты, которые реализуются. Я думаю, это все то, что нужно для нашей молодежи, для наших детей, для того чтобы строить чистую, красивую и независимую страну.