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Игорь Петришенко в Дубровно: приятно, что по всем направлениям задействовали молодёжь, и, самое главное, детей

02 июня 2021 11:57
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Новости Беларуси. В Дубровенской районной больнице появится новый портативный аппарат УЗИ, а реанимационное отделение оборудуют современной медицинской техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко в Дубровно: приятно, что по всем направлениям задействовали молодёжь, и, самое главное, детей-1

С просьбой обновить техническую базу местной больницы жители Дубровно обратились к Игорю Петришенко. 2 июня в районном центре заместитель премьер-министра нашей страны провел личный прием граждан. Вопрос с оснащением больницы будет решен уже в ближайшее время.

Игорь Петришенко в Дубровно: приятно, что по всем направлениям задействовали молодёжь, и, самое главное, детей-4

Галина Макаренко, жительница Дубровно:
Очень подошли культурно, очень внимательно выслушали и пообещали, что будет что-то.

Игорь Петришенко в Дубровно: приятно, что по всем направлениям задействовали молодёжь, и, самое главное, детей-7

Также в Дубровно Игорь Петришенко посетил оздоровительный лагерь в средней школе № 1. Свою работу он начал 1 июня, и здесь отдыхают около 60 ребят. Причем один из отрядов сотрудничает с ГАИ: школьников обучают ПДД.

Игорь Петришенко в Дубровно: приятно, что по всем направлениям задействовали молодёжь, и, самое главное, детей-10

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Приятно, что по всем направлениям, по всем сферам обеспечено задействование и молодежи, и, самое главное, детей. Всестороннее развитие, физическая культура, творческие проекты, которые реализуются. Я думаю, это все то, что нужно для нашей молодежи, для наших детей, для того чтобы строить чистую, красивую и независимую страну.

Игорь Петришенко в Дубровно: приятно, что по всем направлениям задействовали молодёжь, и, самое главное, детей-13

В 2021 году в нашей стране в летних лагерях отдохнут около 360 тысяч мальчишек и девчонок.

# Прием граждан # общество # Игорь Петришенко # Галина Макаренко # Фотофакт

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