Сергей Рачков про личный приём граждан: высказали свою позицию не на улице, что очень ценно и важно

Новости Беларуси. Диалог с конкретными предложениями вместо жалоб. Личные приемы граждан приобретают новый формат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 июня встречу с населением провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Приемы граждан уже стали традиционной формой общения чиновников с людьми. Но сегодня заметно меняется ее формат: люди в большинстве своем приходят не с жалобами, а конкретными предложениями. Например, по изменению законодательства или с инициативами по развитию той или иной сферы. Озадачены белорусы и политической обстановкой в стране, и ее статусом на международной арене. Например, 2 июня поступило предложение творческого характера – это продвижение концертной программы на 14 языках о Беларуси. Сергей Рачков пообещал изучить материал и передать в Минкульт. Среди записавшихся на прием и желающие принимать участие в решении государственных вопросов, связанных в том числе с экономикой и политикой. Запрос решаем. Мужчину пригласили принять участие в диалоговых площадках.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сейчас очень непростая международная обстановка. Идет развитие общественно-политической ситуации в Беларуси. В последнее время Национальное собрание приняло ряд новых законов, которые регулируют жизнь нашего общества. Конечно же, это волнует людей, практика показывает, они отслеживают эти вопросы: пишут письма, звонят по телефону и приходят лично на прием, чтобы высказать свою позицию. Высказали не на улице, что очень ценно и важно, а в процессе диалога, в процессе обмена мнениями.