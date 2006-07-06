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Президент Беларуси поклонился христианской святыне - Деснице Иоанна Крестителя

06 июля 2006 14:36
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В столичном Доме милосердия величайшей христианской святыне - Деснице Иоанна Крестителя поклонился Президент Беларуси Александр Лукашенко.

За неполные четверо суток, в течение которых ковчег с Десницей святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна был выставлен для поклонения в Минске,  к  святыне приложились около 150 тысяч паломников.

Напомним, что реликвия прибыла на белорусскую землю 3 июля из Ростова-на-Дону. Чтобы поклониться ей, паломники проводили в очереди около семи часов. К христианской реликвии устремились верующие не только из белорусских приходов, но и из регионов России, Украины, Литвы и Польши. После полудня 6 июля ковчег со снятыми мощами и икону Иоанна Крестителя доставили в Национальный аэропорт в Минске. Следующее место ее пребывания - Санкт-Петербург.

# общество # Культура

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