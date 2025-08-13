Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году
Более 16 тысяч первоклассников сядут за парты в Минской области в этом учебном году. К 1 сентября активно готовятся и школы. В порядок приводят фасады, обновляют помещения, меняют инженерные системы. Работы должны быть завершены не позднее 20 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Несвижском районе готовность школ к началу учебного года стопроцентная. Особое внимание – материально-техническому оснащению, проведен также косметический ремонт.
В Несвижской школе № 4 подготовка к новому учебному году полностью завершена. У входа в учреждение гостей встречает обустроенный дендропарк, а при обновлении школы акцент сделан на качество и новые технологии.
Наталья Кулик, директор средней школы № 4 Несвижа:
Очень быстро пролетело наше лето, и уже совсем скоро в школу вернуться наши учащиеся. Школа заживет собственной жизнью, активной, позитивной, спортивной. Чтобы все эти критерии были выполнены, была проделана большая работа. Созданы все безопасные условия для наших детей.
Уже 1 сентября учреждение примет 950 учеников, из которых 100 сядут за парты впервые. Преподавательский состав – опытные педагоги. Они знают, как найти подход к каждому ребенку и развить его способности.
Подробнее в видео.