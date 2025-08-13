Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году

Более 16 тысяч первоклассников сядут за парты в Минской области в этом учебном году. К 1 сентября активно готовятся и школы. В порядок приводят фасады, обновляют помещения, меняют инженерные системы. Работы должны быть завершены не позднее 20 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе готовность школ к началу учебного года стопроцентная. Особое внимание – материально-техническому оснащению, проведен также косметический ремонт.