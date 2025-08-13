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Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году

13 августа 2025 15:02
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Более 16 тысяч первоклассников сядут за парты в Минской области в этом учебном году. К 1 сентября активно готовятся и школы. В порядок приводят фасады, обновляют помещения, меняют инженерные системы. Работы должны быть завершены не позднее 20 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе готовность школ к началу учебного года стопроцентная. Особое внимание – материально-техническому оснащению, проведен также косметический ремонт.

Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году-2

В Несвижской школе № 4 подготовка к новому учебному году полностью завершена. У входа в учреждение гостей встречает обустроенный дендропарк, а при обновлении школы акцент сделан на качество и новые технологии.

Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году-4

Наталья Кулик, директор средней школы № 4 Несвижа:
Очень быстро пролетело наше лето, и уже совсем скоро в школу вернуться наши учащиеся. Школа заживет собственной жизнью, активной, позитивной, спортивной. Чтобы все эти критерии были выполнены, была проделана большая работа. Созданы все безопасные условия для наших детей.

Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году-6

Уже 1 сентября учреждение примет 950 учеников, из которых 100 сядут за парты впервые. Преподавательский состав – опытные педагоги. Они знают, как найти подход к каждому ребенку и развить его способности.

Подробнее в видео.

# Школы Беларуси

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