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Не оставить ни одного ребенка без внимания: всё об акции «Наши дети»

10 января 2017 13:55
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город», в котором отгремели праздничные салюты. Мы встретили 2017! Только мы поздравляли вас с наступающим, как надо опять поздравлять с Рождеством, что мы с удовольствием и делаем. С уже наступившим вас Новым годом и Рождеством!

Пусть исполнятся все загаданные вами желания. Спокойствия на работе, финансового благополучия и мира в ваших семьях. В эти дни мы особенно внимательны к нашим близким. В знак любви и признательности за то, что они есть, мы дарим им подарки, находим и говорим теплые слова, собираем за праздничным столом всех, кого очень хотим видеть.

Хочется, чтобы в эти особенные дни никто не был обделен этим вниманием. Мы решили поговорить об этом – о большом внимании, которое большой город оказывает ребятам. Особенно тем, кто в силу сложившихся обстоятельств остался без внимания родителей. Как же для них совершается новогоднее волшебство? Об акции «Наши дети» расскажет председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

# общество # Новый год # Михаил Мирончик

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