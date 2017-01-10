Не оставить ни одного ребенка без внимания: всё об акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Это программа «Большой город», в котором отгремели праздничные салюты. Мы встретили 2017! Только мы поздравляли вас с наступающим, как надо опять поздравлять с Рождеством, что мы с удовольствием и делаем. С уже наступившим вас Новым годом и Рождеством!

Пусть исполнятся все загаданные вами желания. Спокойствия на работе, финансового благополучия и мира в ваших семьях. В эти дни мы особенно внимательны к нашим близким. В знак любви и признательности за то, что они есть, мы дарим им подарки, находим и говорим теплые слова, собираем за праздничным столом всех, кого очень хотим видеть.

Хочется, чтобы в эти особенные дни никто не был обделен этим вниманием. Мы решили поговорить об этом – о большом внимании, которое большой город оказывает ребятам. Особенно тем, кто в силу сложившихся обстоятельств остался без внимания родителей. Как же для них совершается новогоднее волшебство? Об акции «Наши дети» расскажет председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.