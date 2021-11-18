«Не наводят порядок». При каких ещё условиях дома признают ветхим жильём и пускают в оборот?

Новости Беларуси. В Минской области насчитывается 830 пустующих домов. Порядок работы с такими объектами отработан. Существует специальная комиссия по обследованию состояния объектов. Далее жилые аварийные дома при отсутствии хозяина сносят, а земельные участки, которые пустуют три года, вовлекаются в оборот, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Петрович, председатель Узденского районного Совета депутатов:

На территории района на сегодня в реестре зарегистрированы 18 ветхих домов. Два раза в год обследуют эти дома на протяжении 3 лет. И если подтверждается информация сельского совета, что да, действительно наследники или хозяева эти дома не посещают, не наводят порядок, эти дома включаются в реестр пустующих.

При наличии владельца признание дома ветхим происходит через суд. При этом инициаторами сноса могут быть и сами собственники. Для этого им надо подать письменное заявление или дать свое согласие. В деревне Тристенец Узденского района вовлечение в оборот пустующих земельных участков и ветхих домов – на особом контроле.