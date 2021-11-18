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«Не наводят порядок». При каких ещё условиях дома признают ветхим жильём и пускают в оборот?

18 ноября 2021 14:33
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Новости Беларуси. В Минской области насчитывается 830 пустующих домов. Порядок работы с такими объектами отработан. Существует специальная комиссия по обследованию состояния объектов. Далее жилые аварийные дома при отсутствии хозяина сносят, а земельные участки, которые пустуют три года, вовлекаются в оборот, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Не наводят порядок». При каких ещё условиях дома признают ветхим жильём и пускают в оборот? -1

Игорь Петрович, председатель Узденского районного Совета депутатов:  
На территории района на сегодня в реестре зарегистрированы 18 ветхих домов. Два раза в год обследуют эти дома на протяжении 3 лет. И если подтверждается информация сельского совета, что да, действительно наследники или хозяева эти дома не посещают, не наводят порядок, эти дома включаются в реестр пустующих.  

«Не наводят порядок». При каких ещё условиях дома признают ветхим жильём и пускают в оборот? -4

При наличии владельца признание дома ветхим происходит через суд. При этом инициаторами сноса могут быть и сами собственники. Для этого им надо подать письменное заявление или дать свое согласие.  

В деревне Тристенец Узденского района вовлечение в оборот пустующих земельных участков и ветхих домов – на особом контроле.  

«Не наводят порядок». При каких ещё условиях дома признают ветхим жильём и пускают в оборот? -7

Владимир Болтенков, председатель Дещенского сельского исполнительного комитета:  
На начало года у нас было выявлено порядка 10 пустующих домов. На конец года у нас остался один участок с домом и хозпостройками, были приведены все документы в соответствие. И данный участок в настоящее время проводится реконструкция и разбирается дом. В дальнейшем земля будет приведена в надлежащий вид и сформированы, судя по территории, два участка. И в зависимости от этого будут предоставлены либо нуждающимся, либо проданы с аукциона.  

Планируется, что к 2023 году будет сформирован единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет предоставляться бесплатно. В режиме реального времени можно посмотреть информацию о свободных участках. И увидеть наглядно местоположение, состояние объекта, его характеристики.  

# Недвижимость в Минской области # общество # Игорь Петрович # Владимир Болтенков # Фотофакт

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