Не нашли настолько трудной ситуации: в Клецком районе из 6 человек от уплаты сбора освободили одного

Новости Беларуси. На Минщине есть первые примеры освобождения от денежного сбора граждан, не участвующих в финансировании госрасходов.

Основанием для отмены налога стали сложные жизненные условия, в которые попали жители.

Соответствующие решения принимают специальные комиссии, созданные при райисполкомах. Так, в Клецком районе из шести поданных заявлений удовлетворили одну.

К комиссии обратился мужчина, который не мог работать по состоянию здоровья.

Рассмотрев все материалы и объяснения, специалисты освободили жителя от финансового сбора. Заявления остальных граждан были отклонены: комиссия посчитала их аргументы недостаточно весомыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нина Майсейчик, начальник отдела материально-бытового обеспечения Клецкого района:

К рассмотрению материалов комиссия подходила очень тщательно. Все материалы изучались с выездом на место. Из шести рассмотренных дел пяти лицам отказано в освобождении от уплаты налога.

Как правило, все граждане молодого, трудоспособного возраста на протяжении длительного времени не неработают.

Не работают и особо не стремятся трудоустроиться. Просмотрев эти дела, тащтельно во все вникнув, не нашли мы настолько трудной жизненной ситуации, на основании которой мы могли бы человека освободить от данного налога.