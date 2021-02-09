«Не надо никуда ни ходить, ни ехать». Белорусы рассказывают о плюсах проекта «Мобильный почтальон»

Новости Беларуси. «Мобильный почтальон» – в Могилевской области все больше районов охватывает новый проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Мобильный почтальон» – в Могилевской области все больше районов охватывает новый проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работников почты, которые обслуживают людей в сельской местности, вооружили специальными гаджетами. Устройство помогает быстро и просто оказать любую услугу в режиме онлайн, от подписки и выдачи пенсий до оплаты коммунальных услуг. Новый сервис, по сути, заменяет стационарный объект почтовой связи.
Елена Казакова, жительница деревни Калиновая:
Очень нравится. Он приходит, заплатит мне за телефон, за электроэнергию, чек даст, газеты выписывает на месте. Все делает. Чек у меня на руках. Мне не надо никуда ни ходить, ни ехать.
Дмитрий Морозов, почтальон могилевской службы моторизованной доставки почты:
Раньше, когда мы ходили к клиентам, мы брали с собой квитанции, каталог, все делали вручную, все заполняли бумаги, ведомости. Появился этот аппарат, «Мобильный почтальон» – стало все проще. Людям платим коммуналку, пенсии, посылки.
Услуги мобильного почтальона можно оплатить как картой, так и наличными. Новшество особенно оценили люди, которые живут в отдаленных деревнях, где нет почтового отделения и инфокиоска.