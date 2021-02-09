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«Не надо никуда ни ходить, ни ехать». Белорусы рассказывают о плюсах проекта «Мобильный почтальон»

09 февраля 2021 08:42
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Новости Беларуси. «Мобильный почтальон» – в Могилевской области все больше районов охватывает новый проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не надо никуда ни ходить, ни ехать». Белорусы рассказывают о плюсах проекта «Мобильный почтальон»-1

Работников почты, которые обслуживают людей в сельской местности, вооружили специальными гаджетами. Устройство помогает быстро и просто оказать любую услугу в режиме онлайн, от подписки и выдачи пенсий до оплаты коммунальных услуг. Новый сервис, по сути, заменяет стационарный объект почтовой связи.  

Елена Казакова, жительница деревни Калиновая:  
Очень нравится. Он приходит, заплатит мне за телефон, за электроэнергию, чек даст, газеты выписывает на месте. Все делает. Чек у меня на руках. Мне не надо никуда ни ходить, ни ехать.  

«Не надо никуда ни ходить, ни ехать». Белорусы рассказывают о плюсах проекта «Мобильный почтальон»-4

Дмитрий Морозов, почтальон могилевской службы моторизованной доставки почты:  
Раньше, когда мы ходили к клиентам, мы брали с собой квитанции, каталог, все делали вручную, все заполняли бумаги, ведомости. Появился этот аппарат, «Мобильный почтальон» стало все проще. Людям платим коммуналку, пенсии, посылки.  

«Не надо никуда ни ходить, ни ехать». Белорусы рассказывают о плюсах проекта «Мобильный почтальон»-7

Услуги мобильного почтальона можно оплатить как картой, так и наличными. Новшество особенно оценили люди, которые живут в отдаленных деревнях, где нет почтового отделения и инфокиоска.   

# Почта Беларуси # общество # Елена Казакова # Дмитрий Морозов # Фотофакт

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