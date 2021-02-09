«Не надо никуда ни ходить, ни ехать». Белорусы рассказывают о плюсах проекта «Мобильный почтальон»

Новости Беларуси. «Мобильный почтальон» – в Могилевской области все больше районов охватывает новый проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работников почты, которые обслуживают людей в сельской местности, вооружили специальными гаджетами. Устройство помогает быстро и просто оказать любую услугу в режиме онлайн, от подписки и выдачи пенсий до оплаты коммунальных услуг. Новый сервис, по сути, заменяет стационарный объект почтовой связи.

Елена Казакова, жительница деревни Калиновая:

Очень нравится. Он приходит, заплатит мне за телефон, за электроэнергию, чек даст, газеты выписывает на месте. Все делает. Чек у меня на руках. Мне не надо никуда ни ходить, ни ехать.