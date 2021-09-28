«Не можем находиться в стороне». Торговая сеть «Санта Ритейл» помогла больнице Бреста уникальным оборудованием

Новости Беларуси. 27 сентября арсенал областной детской больницы Бреста пополнился новым уникальным оборудованием. Это стало возможным благодаря доброй миссии белорусского бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеоколоноскоп экспертного класса новейшего поколения. С его помощью можно обследовать пациента, а также проводить сложнейшие малоинвазивные манипуляции без открытого разреза. Это позволяет избежать кровопотери и снизить риск инфекции. Кроме того, у ребенка после такой операции не остается даже малейшего шва, а сам пациент быстрее идет на поправку.

Анна Тихончук, врач-эндоскопист Брестской детской областной больницы:

Что очень важно для нашей больницы, он является именно детским, подчеркну, педиатрический. Диаметр вводимой трубки, то есть то, чем исследуют детей, составляет 9,5 миллиметра. То есть это очень тонкий, удобный аппарат именно для детей. Можно сказать, что его с раннего возраста можно использовать до 18 лет. Благодаря новейшим функциям, которые входят в аппарат, мы можем диагностировать опухоли, которые находятся в слизистой ткани и не видны глазу, как можно раньше.

Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы:

Важность тут трудно переоценить, потому что наше учреждение – это учреждение третьего уровня оказания помощи. И до момента, пока не было такого оборудования, мы вынуждены были всех, кому оно показано, отправлять в Минск. Что не есть правильно. Давно пора было бы этим заниматься. И заниматься довольно плотно. Есть для этого силы, теперь есть и средства.

Техника дорогостоящая – стоимость превышает 300 тысяч рублей. Для детской областной больницы ее приобрел частный бизнес – крупная торговая сеть «Санта Ритейл». Благотворительная миссия поможет не одному маленькому жителю региона. В Брестской области один из самых высоких процентов детского населения в стране. Ежегодно здесь принимают до 60 тысяч детей.