Не хотите отдавать ребёнка в школу в 6 лет? Что делать

Актуальным для многих родителей остается вопрос, в каком возрасте отдавать ребёнка в школу: в 6 или 7 лет? В программе «Большой город» мы спросили начальника отдела дошкольного, общего, среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома, как подготовиться к этому этапу в жизни.

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня у наших родителей и будущих школьников есть возможность обучаться в учреждениях образования как с 5, так и с 6, и 7 лет.

Есть основные нормативные документы кодекса РБ об образовании, которым руководствуются учреждения образования, руководители учреждений образования при зачислении ребёнка в школу. Согласно которым, прописано, что учащийся, достигший 6-летнего возраста на момент поступления в школу, а также учащиеся, которым исполнится с 1 по 30 сентября 6 лет, подлежат обучению в школе. Вместе с тем, у нас есть ряд примеров, когда по согласованию с Министерством образования учащиеся поступают в учреждение образования в 5-летнем возрасте и прекрасно обучаются и достигают очень высоких результатов. Такой момент тоже есть.

И есть факт, когда мы говорим о том, что сегодня родители имеют право оставить, не отдавать ребенка с 6-летнего возраста и продолжать ещё год. В этом есть и объективные причины – это заключение врачебной комиссии, когда ребёнок проходит именно всех специалистов, определяется уровень подготовки его к школе. И тогда родители принимают решение: или на основании заключения комиссии именно, или поданного заявления ребёнок остаётся ещё один раз и повторно проходит обучение в дошкольном учреждении в старшей группе. И тогда, соответственно, он уже идёт позже в школу – с 7 лет.

Самое главное – это желание ребёнка прийти в школу и получить общение с детьми, общение с учителем, новые знания. Это очень мотивирует на то, что хорошо усваивается учебный материал.