Не дают шанса самому получить жизненный опыт. Почему многие родители стремятся во всём контролировать ребёнка?

Сейчас стало популярным выражение «токсичные родители». К сожалению, родительское поведение, основанное на жестком контроле, подавлении и обесценивании, часто встречается в семьях. Сложные отношения между самыми близкими людьми порой провоцируют серьезные проблемы. Случается такое, что родители продолжают опекать своих уже совершеннолетних детей, нарушая все мыслимые границы. О том, какими бывают токсичные отношения и что с этим делать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Некоторые родители не дают шанса ребенку самому получить жизненный опыт – почувствовать, ошибаться, находить самостоятельно какие-то решения. Я здесь вспоминаю фильм «Похороните меня под плинтусом», когда бабушка буквально узурпировала эту власть над ребенком. Естественно, из благих намерений, думая, что она делает этому ребенку хорошо, буквально ограждая его от самой жизни. Наталья, как вы считаете, всегда ли в таких условиях будущий взрослый вырастет инфантильным, скажем, так и останется жить в этом пузыре?

Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:

Я не скажу, что всегда. Конечно, велика вероятность и процент неудовлетворенности в дальнейшем этого ребенка, в будущем построении отношений. Она будет зашкаливать, естественно. Но сказать так, чтобы всегда… Вы знаете, человек рождается, у него есть уже определенная какая-то задача. Как говорят, что ни делай, а он все равно радуется. Как его не наклоняй, а все равно человек радуется. Это в любом случае какая-то, у нас называется, генетика либо врожденная особенность. Здесь сложно переделать, очень сложно. Когда мы говорим о том, что благие намерения оградить от мира, который изначально он уже какой-то токсичный – повернем с другой стороны…

Наталья Надольская:

Враждебный.

Наталья Громова:

Враждебный. Токсичный – то же самое. Это настроенность на то, что я должен выйти и воевать – так получается.

Наталья Надольская:

Мне кажется, на детской площадке уже все понятно. Один ребенок упал, разбил нос. Мама: «Это жизнь, еще не один раз ты упадешь». А вторая вообще просто его не приведет на эту площадку, дабы избежать этого падения.