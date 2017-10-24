«Более коварный – II типа. Он – как айсберг»: симптомы сахарного диабета

Новости Беларуси. Что может указывать на начало заболевания, рассказали в программе «Теледоктор».

Елена Юреня, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска:

Сахарный диабет I типа, конечно, развивается бурно. Пациентов может беспокоить необъяснимая жажда, полидипсия называется, и полиурия, то есть, достаточно много пьют и достаточно много мочатся.

Может случиться необъяснимая потеря веса.

Более коварным является сахарный диабет II типа. Он – как айсберг. Подстерегает пациентов необследованных, и в какой-то момент пациент понимает, что ему необходимо обратиться к врачу, когда его начинают беспокоить какие-то необъяснимые кожные проявления, рецидивирующие стафилококковые инфекции. У женщин может возникать генитальный зуд или незаживающие раны, язвы. То есть, всё это заставляет нашего взрослого человека обратиться к врачу, и при случайном обследовании, либо при целенаправленном, у него определяется повышенный сахар в крови. Поэтому, чтобы выявить сахарный диабет II типа, необходимо сделать простейший тест – определить уровень сахара в крови в лабораторных условиях.