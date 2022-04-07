«Не будут осуждать, всё анонимно». Вот как помогают детям в дружественном подросткам центре

Дух свободы, юношеский максимализм и безумная тяга к приключениям. Подростковый бунт – неотъемлемая часть взросления, которая для многих, порой, становится настоящим испытанием на прочность. Помочь ребятам справиться с гормональной бурей и эмоциями, пройти путь к зрелости достойно – миссия «Паруса надежды», одного из столичных центров дружественных подросткам, основанном на базе 7-й Городской детской поликлиники.

Татьяна Маковская, психолог центра дружественного подросткам «Парус надежды»:

Без всяких клиширований о том, что есть психологи, психотерапевты, психиатры. Здесь анонимно, конфиденциально. Они могут спокойно приходить. Если такие проблемы, при которых действительно надо обращаться к специалистам, первое понимание, куда и как, они получают здесь. Приходят уже последнее время родители, все закладывается в семье. Поэтому идет понимание сотрудничества и семейного, и социального.

Сохранить не только ментальное, но и физическое здоровье – цель номер два.