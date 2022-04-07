«Не будут осуждать, всё анонимно». Вот как помогают детям в дружественном подросткам центре
Дух свободы, юношеский максимализм и безумная тяга к приключениям. Подростковый бунт – неотъемлемая часть взросления, которая для многих, порой, становится настоящим испытанием на прочность. Помочь ребятам справиться с гормональной бурей и эмоциями, пройти путь к зрелости достойно – миссия «Паруса надежды», одного из столичных центров дружественных подросткам, основанном на базе 7-й Городской детской поликлиники.
Татьяна Маковская, психолог центра дружественного подросткам «Парус надежды»:
Без всяких клиширований о том, что есть психологи, психотерапевты, психиатры. Здесь анонимно, конфиденциально. Они могут спокойно приходить. Если такие проблемы, при которых действительно надо обращаться к специалистам, первое понимание, куда и как, они получают здесь. Приходят уже последнее время родители, все закладывается в семье. Поэтому идет понимание сотрудничества и семейного, и социального.
Сохранить не только ментальное, но и физическое здоровье – цель номер два.
Виолетта Трусова, гинеколог центра дружественного подросткам «Парус надежды»:
Девочки чаще всего приходят, интересуются началом половой жизни, к чему она может привести. Обсуждаем с ними, какие бывают заболевания, отвечаем на любые самые неудобные вопросы. У нас есть возможность провести любые виды обследований, в том числе и на инфекции, передающиеся половым путем.
Двери «обители поддержки и взаимопонимания» открыты для всех. Любой, анонимно и абсолютно бесплатно здесь может получить необходимую консультацию.
Наталья Казакевич, медицинский регистратор центра дружественного подросткам «Парус надежды»:
Существует запись по телефону, с 8:00 до 20:00 каждый день можно записаться. Возраст – от 11 лет дети. Мы сотрудничаем со школами, организовываем лекции, приходят классы, сотрудничаем с ИДН, они отправляют к нам детей. Чтобы помочь объяснить доступным языком, что есть центры, куда можно прийти и попросить помощь.
Анастасия Болдина, посетительница центра:
Здесь всегда поймут, поддержат, а главное – не будут осуждать, все анонимно.