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«Не будь невидимкой на дороге». ГАИ напоминает о важности использования фликеров!

20 октября 2023 07:58
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция начинает сегодня, 20 октября, республиканскую акцию. Дорожные милиционеры призывают не быть невидимками во время дождя, мокрого снега и заморозков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не будь невидимкой на дороге». ГАИ напоминает о важности использования фликеров!-1

В сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

«Не будь невидимкой на дороге». ГАИ напоминает о важности использования фликеров!-4

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
В связи с сокращением светового дня, понижением температуры воздуха и осадками дорожная обстановка может усложниться. Уже сегодня ожидаются дождь, мокрый снег и заморозки. В такую погоду всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Водителям – не совершать резких маневров, быть готовыми к внезапному появлению на проезжей части людей, а пешеходам – пользоваться фликерами, переходит дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успевают остановиться.

С целью минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения Госавтоинспекция проведет с 20 по 30 октября республиканскую профилактическую акцию «Не будь невидимкой на дороге». Основная цель мероприятия – предупреждение ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Напомнит Госавтоинспекция о важности использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

«Не будь невидимкой на дороге». ГАИ напоминает о важности использования фликеров!-7

Наряды дорожно-патрульной службы по всей стране уже приближены к аварийно-опасным участкам дорог и пешеходным переходам.

# ГАИ # общество # Вероника Романькова # Фотофакт

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