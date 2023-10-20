«Не будь невидимкой на дороге». ГАИ напоминает о важности использования фликеров!

Новости Беларуси. Госавтоинспекция начинает сегодня, 20 октября, республиканскую акцию. Дорожные милиционеры призывают не быть невидимками во время дождя, мокрого снега и заморозков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

В связи с сокращением светового дня, понижением температуры воздуха и осадками дорожная обстановка может усложниться. Уже сегодня ожидаются дождь, мокрый снег и заморозки. В такую погоду всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Водителям – не совершать резких маневров, быть готовыми к внезапному появлению на проезжей части людей, а пешеходам – пользоваться фликерами, переходит дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успевают остановиться.

С целью минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения Госавтоинспекция проведет с 20 по 30 октября республиканскую профилактическую акцию «Не будь невидимкой на дороге». Основная цель мероприятия – предупреждение ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Напомнит Госавтоинспекция о важности использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.