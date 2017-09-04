«Не бойтесь меняться»: мастер-класс по смене образа от топ-стилиста Тохира Халилова

Юлия:

Меня зовут Юлия, и последние лет -надцать я себя помню блондинкой с пучком на голове. Но проснувшись однажды утром, я поняла, что надо что-то в этой жизни менять. И начала меняться внутренне. Внутренние трансформации привели к внешним изменениям. И мне хочется видеть себя другую, новую, не такую, как сейчас. Я готова меняться, я готова довериться вашему стилисту, даже не подозревая, что он для меня приготовит.

Тохир Халилов, топ-стилист:

Я хочу изменить в данной модели цвет волос, потому что, на мой взгляд, блондин от корней на сегодня не актуален. Волосам модели не хватает плотности и объема, и я покажу, как можно это исправить. Итак, первое, что нам нужно сделать, это поменять цвет волос, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Тохир Халилов, топ-стилист:

Модели я окрасил корень в светло-русый, чтобы поддержать брови. Сразу же яркость, графичность лица появляется. Добавил розовые оттенки, чтобы поддержать голубой цвет глаз. Голубой очень хорошо сочетается с розовым и придает свежесть образу. Обратим внимание: основным цветом волос у Юлии остался блонд. Но теперь он благородный бежевый.

Тохир Халилов, топ-стилист:

И я подобрал стрижку, которая создаст плотность не только блондину, но и волосам модели. Если вашим волосам не хватает плотности и объема, не нужно бояться стрижек. Здесь главное подобрать нужную форму.