«Не бойтесь меняться»: мастер-класс по смене образа от топ-стилиста Тохира Халилова
Юлия:
Меня зовут Юлия, и последние лет -надцать я себя помню блондинкой с пучком на голове. Но проснувшись однажды утром, я поняла, что надо что-то в этой жизни менять. И начала меняться внутренне. Внутренние трансформации привели к внешним изменениям. И мне хочется видеть себя другую, новую, не такую, как сейчас. Я готова меняться, я готова довериться вашему стилисту, даже не подозревая, что он для меня приготовит.
Тохир Халилов, топ-стилист:
Я хочу изменить в данной модели цвет волос, потому что, на мой взгляд, блондин от корней на сегодня не актуален. Волосам модели не хватает плотности и объема, и я покажу, как можно это исправить.
Итак, первое, что нам нужно сделать, это поменять цвет волос, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Тохир Халилов, топ-стилист:
Модели я окрасил корень в светло-русый, чтобы поддержать брови. Сразу же яркость, графичность лица появляется. Добавил розовые оттенки, чтобы поддержать голубой цвет глаз. Голубой очень хорошо сочетается с розовым и придает свежесть образу.
Обратим внимание: основным цветом волос у Юлии остался блонд. Но теперь он благородный бежевый.
Тохир Халилов, топ-стилист:
И я подобрал стрижку, которая создаст плотность не только блондину, но и волосам модели.
Если вашим волосам не хватает плотности и объема, не нужно бояться стрижек. Здесь главное подобрать нужную форму.
Юлия:
Такая смена образа для меня была полной неожиданностью. И если к смене цвета я была готова, то к такой короткой длине была морально не готова. Я довольна своим образом на 200%. Не бойтесь меняться, перемены только к лучшему.