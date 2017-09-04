На стыке театра и психологии: иммерсивный квест-театр «Взлом реальности» открылся в Беларуси

Вся жизнь – игра, а люди в ней – актёры. Впервые в Беларуси открылся иммерсивный квест-театр «Взлом реальности» – проект на стыке театра и психологии.

Иммерсивность – это погружение или «эффект присутствия». В репертуаре 12 классических сюжетов. Каждый зритель без специального образования может стать участником представления.

Цель проекта – оказать на героя квеста три эффекта: художественный, образовательный и терапевтический.

Команда театра совсем молодая и ещё продолжает формироваться. У каждого, кто уже пришёл работать в необычный театр,своя история.

Квест-спектакли делятся на несколько жанров: фантастические, квесты-психотренинги, трансформационные игры и тесты на адекватность.

В среднем квест-спектакль длится около двух с половиной часов, из них – два часа отводится на игру. Ведущие погружают участника в ситуацию, помогают не теряться, а благодаря звуковому сопровождению герой может прочувствовать обстановку целиком.

Раскрыться кокону помогают ведущие и психологи проекта. Во время игры человек может переступить порог действительности, а то и вовсе оторваться от нее. Примеряя на себе роли известных персонажей, участники квест-спектаклей осваивают новый вид искусства и делают работу над своими ошибками в параллельной реальности.