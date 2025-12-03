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«Неделя доступной культуры» проходит в Беларуси с 3 по 7 декабря

03 декабря 2025 06:15
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Привлечь внимание общества к вопросам равных возможностей и социальной интеграции. Масштабная акция «Неделя доступной культуры» начинается сегодня. Она приурочена к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Неделя доступной культуры» проходит в Беларуси с 3 по 7 декабря -2

В течение пяти дней люди с инвалидностью смогут бесплатно посещать государственные музеи и библиотеки. Это уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием Беларуси, расширить кругозор и прочувствовать себя в культурной жизни страны. 

Участники инициативы – крупнейшие культурные учреждения. Среди них Национальная библиотека Беларуси, которая подготовила специальные экскурсии и тематические выставки, а также музей истории Великой Отечественной войны, где посетители смогут увидеть уникальные экспонаты и современные мультимедийные экспозиции. 

Свои двери также откроют региональные музеи и библиотеки. Организаторы подчеркивают: цель акции не только предоставить бесплатный доступ к культурным ценностям, но и показать, что эта тонкая сфера доступна абсолютно всем. Здесь становятся едины традиции социальной ответственности и гуманизма.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Государственная социальная политика

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