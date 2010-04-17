Названы лауреаты шестого национального конкурса «Телевершина»: у телеканала СТВ четыре статуэтки

У нас работают лучший корреспондент, телепродюссер и ведущий информационной программы. Да и лучшая общественно-политическая программа также вышла в нашем эфире. Церемония прошла на большой сцене Дворца Республики.

Шестая – дата не круглая, но исключительная. На этой Телевершине слово «впервые» произносили как никогда часто. «Впервые» – трехслойные декорации, «впервые» – в жюри российские телевизионщики, «впервые» – номинация «лучший телепродюсер». Но главное – «впервые» за шесть лет церемонию открыли для всех. Билеты на «Телевершину» около месяца продавали в кассах Дворца республики. Поэтому обычные зрители сегодня могли не только попасть в телевизор, но и оказаться плечом к плечу со звездами телеэфира.

Это настоящая фабрика грез. Что ни шаг – знакомые все лица. И столичные, и региональные, и даже публика из Москвы. Ведь на шестую «Телевершину» подали 245 заявок от 50 телекомпаний. Меньше чем в прошлом, но больше, чем в позапрошлом году. Вместе с телегигантами Белтерерадиокомпанией, ОНТ, СТВ за признание в двадцать одной номинации боролись около 40 региональных телестудий. Участие в конкурсе приняли и представители Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», а также ТРО Союзного государства. О лучших в жюри спорили до последней минуты, ведь в этом году региональные программы как никогда наступали столичным мэтрам на пятки. А белорусское документальное кино отметили даже коллеги из России.

Михаил Швыдкой, президент Академии российского телевидения:

– В целом, я вообще люблю белорусский продукт. Много красивых лиц, много небанальных людей. Будет интересный конкурс. Кто победит, не знаю, но это будет, безусловно, интересно.

В этом году у СТВ сразу три персональных номинации. Это почетно и это престижно. У нас работают лучший репортер, ведущий новостей и продюсер. Кстати, репортерскую вершину мы берем уже третий раз и второй год подряд. Сегодня бронзовую статуэтку получила Наталья Копотева. Она – одна из самых молодых номинантов. В этот раз Наталья преодолела заветные семь ступеней к статуэтке, хотя тернистый путь к «Телевершине» у нее затянулся на семь лет.

Наталья Копотева, специальный корреспондент СТВ:

– Слова благодарности будут всем тем, кто окружает меня на моем телеканале. Абсолютно всем людям. Да, у нас бывают разные ситуации, ссоры, иногда, интриги. Просто надо понимать специфику журналистского коллектива. Иначе не бывает. С этим надо смириться и, все-таки, дружить и любить друг друга.

Телевершина в номинации «лучшая общественно-политическая программа» у СТВ тоже не первая. И получаем мы ее опять-таки второй раз подряд. Здесь наш проект «Война известная и неизвестная».

Ольга Бакланова, корреспондент СТВ:

– Темы у нас были, если не сказать не стандартные, то, как минимум, очень сложные. Быт на войне, любовь на войне, репортеры на войне, дети войны – это темы, героев для которых найти не так-то просто. Поэтому, наша задача, я считаю, была сложнее вдвойне и мы очень рады, мы очень гордимся, что мы с этой задачей справились достойно.

Лучший телеподюсер этого года – заместитель генерального директора нашей телекомпании. Павел Кореневский отвечает за все развлекательные и культурные проекты. Он первым из телевизионщиков получил награду в новой для конкурса номинации. А вот в одной из самых престижных – победила Ольга Бельмач. Ее назвали лицом новостей этой Телевершины.

Ольга Бельмач, телеведущая СТВ:

– Профессия сопряжена с тем, чтобы уметь сдерживать свои эмоции и чувства. Потому что за кадром происходит всякое, а ты должен зрителям показать, что все замечательно, все отлично. И несмотря на то, что учишься сдерживать свои эмоции, сегодня на сцене я их чуть не сдержала, думала, что буду на сцене плакать от счастья.

Шестая «Телевершина» музыкальной не стала. Всего три выступления. Зато каких: гимн телеэфиру с участием Президентского оркестра, песня-солянка звезд эстрады и телеведущих под музыку белорусских программ, но самое главное, здесь состоялась премьера номера участников Евровидения 2010 группы «3+2». Кто не смог попасть на церемонию, смогут увидеть ее в телевизионной версии награждения уже в это воскресенье на телеканале СТВ в 20:40.

Екатерина Расолько, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.

О наградах «Телевершины-2010» также читайте ЗДЕСЬ.