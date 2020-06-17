Розничный товарооборот в Беларуси с начала года вырос на 3%

Новости Беларуси. Розничный товарооборот в 2020 году уже прибавляет 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все вместе за пять месяцев мы потратили почти 21 миллиард рублей. В среднем на душу населения получается ежедневно 14 рублей и 50 копеек. Год назад эта цифра была ровно на рубль меньше.

Традиционно большая часть – 91,5 % – пришлась на различные организации торговли. В торговых центрах, магазинах и на рынках оставлено 19 миллиардов, здесь плюс более 4 %. А вот общепит в силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств потерял без малого 18 %. Общая выручка кафе, ресторанов и столовых не дотянула даже до миллиарда рублей.