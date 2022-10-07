Наталья Кочанова о приёмах граждан: «Мы видим, когда есть формализм»

Новости Беларуси. Практически 80 % поступающих обращений к сенаторам – вопросы местных органов власти. На это обратила внимание глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова в Фаниполе, где состоялось расширенное заседании Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные вопросы, которые волнуют жителей, традиционные: работа ЖКХ, ремонт и содержание дорог, строительство и землепользование, реже – личные проблемы. Подымается и тема деятельности садоводческих товариществ. Сейчас над новым законопроектом, регулирующим эту сферу, работают парламентарии. Срез насущных проблем населения получен во время недавнего единого дня приема, который провели сенаторы в Минской области.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Иногда мы видим, когда есть формализм. Просто дали ответ, где написали нормы законов, которые действуют в нашей стране. Но человек и сам это знает. Он просит как в рамках закона: помогите, придите, помогите и решите этот вопрос. Найти подходы в решении, когда это необходимо, – это наша обязанность. Конечно, есть неправомерные обращения, это правда, но людей надо выслушать, сказать, что нет, это невозможно сделать, потому что уже вопрос решен. В большей степени, конечно, это касается, когда приняты судебные решения. Но выслушать его, поговорить, как говорил всегда Президент нашей страны и говорит об этом, конечно, ты обязан.

Общение с населением – важная часть работы сенаторов. По словам председателя Совета Республики, здесь недопустимо равнодушие. Чтобы своевременно оказывать помощь, а в некоторых случаях даже действовать на опережение, важно взаимодействие всех уровней власти: от сельских советов до областных и районных исполкомов. Сегодня за помощью обратиться можно через электронное заявление или телефонный звонок. Однако, как показала практика, люди предпочитают личное общение.

Владимир Лобоч, председатель Фанипольского сельского совета:

Мы практикуем в последнее время метод работы такой посезонно. К примеру, весной, с наступлением весенне-летнего периода обновляется законодательство, появляется много других вопросов. Необходимо донести сведения до населения. Собираем сельские сходы, обращаемся к людям, говорим, какие с нашей стороны есть требования, какие претензии можем предъявить мы. И люди тоже свои претензии могут высказать, задать свои вопросы, которые их больше всего волнуют. По месту, что мы реально можем сделать, ответить на эти вопросы, зная ситуацию. Если же вопрос не может разрешиться сиюминутно, когда его задали, мы говорим, что мы встретимся в обязательном порядке по истечению времени и проинформируем вас по решению вопроса. Конечно же, срочные вопросы решаются в срочном порядке, а которые не требуют срочности, будут планово доведены до нашего населения.