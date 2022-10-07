Головченко: с июня мы вышли на максимальные за десятилетие объёмы поставок на российский рынок
Новости Беларуси. Попыткам разрушить страну через санкционное давление Беларусь противопоставила системную работу в мобилизационном режиме. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с представителями силового блока, обозначив основные аспекты социально-экономической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная с конца 2021-го, Беларусь живет в условиях массированного давления со стороны Запада. По плану наших недругов, мощная санкционная атака должна была ухудшить уровень жизни белорусов и тем самым вызвать массовое недовольство. Но экономика выстояла: ВВП растет, экспорт превышает импорт, увеличивается депозит населения в белорусских рублях, наша валюта по отношению к евро укрепилась на 17 %.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Санкции ставили задачу прибить предприятия, сделать невозможным, первое, выпуск, второе – транспортировку продукции, третье – получение за нее оплаты. Так вот, в августе производство карьерных самосвалов увеличилось на 32 %, тракторов – на 7 %, интегральных микросхем – на 18 %, телевизоров – на 19 % и так далее. Когда нас попытались отрезать от одной части мира, есть много других регионов, в которых нас ждут. И конечно же, один из главных – это наш стратегический партнер Российская Федерация. Мы максимально активно работаем на экономическом треке. И с июня вышли на максимальные за последнее десятилетие объемы поставок на российский рынок.
Ближайшие задачи: прирост промышленного производства, наращивание экспорта и реализация инновационных проектов. Встреча 7 октября прошла по поручению главы государства. Правдивой информацией о военно-политической и экономической обстановке в стране должен владеть каждый белорус. Уже в ближайшее время представители Министерства обороны встретятся с коллективами крупнейших предприятий.