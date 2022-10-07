Головченко: с июня мы вышли на максимальные за десятилетие объёмы поставок на российский рынок

Новости Беларуси. Попыткам разрушить страну через санкционное давление Беларусь противопоставила системную работу в мобилизационном режиме. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с представителями силового блока, обозначив основные аспекты социально-экономической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с конца 2021-го, Беларусь живет в условиях массированного давления со стороны Запада. По плану наших недругов, мощная санкционная атака должна была ухудшить уровень жизни белорусов и тем самым вызвать массовое недовольство. Но экономика выстояла: ВВП растет, экспорт превышает импорт, увеличивается депозит населения в белорусских рублях, наша валюта по отношению к евро укрепилась на 17 %.