Температура без причины. На что обратить внимание при таком состоянии?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Самым неприятным синдромом является сохранение температуры тела на протяжении нескольких недель или даже месяцев, и часто мы не в состоянии обнаружить те или иные заболевания, поэтому обязательно нужно обращаться к врачу для диагностики. Температура тела – комплексный показатель теплового состояния организма. Если нет признаков простудных или других заболеваний, она не может быть повышенной. В противном случае это скрытый сигнал бить тревогу.

Ольга Кашляк, врач-педиатр приемного отделения УЗ «МОДКБ»:

Нормальная температура тела считается от 35,5 до 37,4. Для каждого человека возможны свои индивидуальные особенности. К вечеру температура даже у одного и того же человека может быть выше, чем утром. Если температура повышается высоко, выше 37,5 каждый день, при этом каких-то явных симптомов, то есть кашля, насморка, жидкого стула нет, в этом случае нужно обращаться к врачу для того, чтобы определиться какие дальнейшие обследования необходимы.

Повышается температура, как вариант, из-за нарушения терморегуляции, но это бывает очень-очень редко. Зачастую проблема кроется в скрытых заболеваниях. Распространенными считаются онкопатологии, повреждения центральной нервной системы с нарушением терморегуляции и другие. Ольга Кашляк:

Нарушение терморегуляции – это диагноз исключения, то есть когда человека уже обследовали и исключили все остальные диагнозы, которые могут давать подъем температуры. Туберкулез еще может также давать такую температуру без явной клинической симптоматики, туберкулез, кстати, может быть не только легких, когда есть кашель, но и других органов.

Ольга Шух, заведующая отделением профилактики поликлиники Минской ЦРКБ:

Причин повышенной температуры тела может быть множество. Во-первых, необходимо различать, субфебрилитет – это когда температура тела повышена до 38 градусов, лихорадка – выше 38 градусов. Это могут быть инфекционные заболевания, которые включают в эту группу различные патогенные агенты, также это могут быть различные вирусы, бактерии, протозойные инфекции, паразитарные и многие другие. Самой обширной группой являются инфекционные заболевания, которые составляют 75 % и вызывают температуру тела. Онкологические и ревматологические заболевания также входят в эту группу. Есть случаи неясного генеза, когда причины повышенной температуры тела не до конца установлены.