Наталья Кочанова о госимуществе: руководителям надо смелее брать ответственность за принятие решений

Новости Беларуси. Руководителям нужно смелее брать на себя ответственность за принятые решения. Об этом 3 августа заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В верхней палате парламента прошло заседание экспертного совета, в центре внимания которого актуальные вопросы распоряжения госимуществом. Ранее эта тема рассматривалась неоднократно. В частности, вопрос более весомой роли местных Советов в распоряжении неиспользуемого имущества. По мнению представителей бизнеса, это значительно ускорит и облегчит работу по вовлечению в оборот заброшенных, ветхих строений и участков.

Валентин Байко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это возможность упрощенной формы реализации определенного распоряжения впоследствии денежными средствами в направлении на определенные нужны бюджета. Ну и в целом речь идет о том, чтобы плохо используемое имущество у нас в стране максимального вовлекалось в оборот и приносило в бюджет деньги либо в виде аренды, либо в виде продажи. То есть форма реализации упрощается.

Также предполагается, что документом будет предусмотрено упрощение взаимоотношений между арендодателем и арендатором. Специалисты считают, что это хорошая возможность сделать работу менее закрепощенной и построить ее на взаимовыгодных условиях.