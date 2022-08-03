Наталья Кочанова о госимуществе: руководителям надо смелее брать ответственность за принятие решений

Новости Беларуси. Руководителям нужно смелее брать на себя ответственность за принятые решения. Об этом 3 августа заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Руководителям нужно смелее брать на себя ответственность за принятые решения. Об этом 3 августа заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В верхней палате парламента прошло заседание экспертного совета, в центре внимания которого актуальные вопросы распоряжения госимуществом. Ранее эта тема рассматривалась неоднократно. В частности, вопрос более весомой роли местных Советов в распоряжении неиспользуемого имущества. По мнению представителей бизнеса, это значительно ускорит и облегчит работу по вовлечению в оборот заброшенных, ветхих строений и участков.
Валентин Байко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это возможность упрощенной формы реализации определенного распоряжения впоследствии денежными средствами в направлении на определенные нужны бюджета. Ну и в целом речь идет о том, чтобы плохо используемое имущество у нас в стране максимального вовлекалось в оборот и приносило в бюджет деньги либо в виде аренды, либо в виде продажи. То есть форма реализации упрощается.
Также предполагается, что документом будет предусмотрено упрощение взаимоотношений между арендодателем и арендатором. Специалисты считают, что это хорошая возможность сделать работу менее закрепощенной и построить ее на взаимовыгодных условиях.
Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Что касается изменений проектов нормативных документов, которые будут рассмотрены, то они в некоторой степени упрощают арендные взаимоотношения, они упрощают работу арендодателя и арендатора, более мягкая, менее закрепощенная работа на условиях, взаимовыгодных для сторон и для тех, кто будет выступать арендатором, возможность инвестирования в арендуемое имущество, потом его дальнейший, возможно, выкуп, рассрочки.
Кроме того, рассматривался вопрос о ведомстве, которое бы контролировало процесс распоряжения госимуществом. В качестве одного из вариантов предлагался Комитет госконтроля. Однако эту идею спикер Совета Республики не поддержала. Наталья Кочанова отметила, что привлекать различные ведомства под каждую конкретную ситуацию возможности нет. Решения должны принимать руководители на местах и нести за это ответственность.