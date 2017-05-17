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Наталья Грудина стала победительницей фотоконкурса «Весна на СТВ»

17 мая 2017 10:28
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Это та самая Аня, которая стала словно олицетворением весны на СТВ. Целый март и апрель погода нас не особо баловала. Но на сайте телеканала СТВ уже вовсю грели солнечные лучи, радовало весеннее цветение и добрые эмоции.

Фотоконкурс «Весна на СТВ» объединил больше сотни снимков и победителя выбирали вы – своими симпатиями в виде «сердечек». По итогам голосования выиграла Наталья Грудина, фотография которой набрала более 1 тыс. лайков. Изображение её 10-летней дочери стало символом юности и нерешительности белорусской весны в начале поры.

Фотография не случайная. К тому же, юная гомельчанка увлекается моделингом – участвует в модных показах и фотосессиях. А ещё – занимается эстрадными танцами и ведёт свой видеоблог.

Наталья Грудина стала победительницей фотоконкурса «Весна на СТВ»-1

Правда, связать свою жизнь с творческой областью девочка не планирует. В мечтах – профессия переводчика. Успеть можно всё, ведь мама всегда помогает.

Наталья Грудина стала победительницей фотоконкурса «Весна на СТВ»-4

В семье Грудиных детей воспитывают строго: «Делу время, потехе – час!» Но при этом родители приветствуют начинания и стремления дочерей.

# общество # Фотофакт # Фотография # Анна Грудина # Наталья Грудина

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