Наталья Грудина стала победительницей фотоконкурса «Весна на СТВ»

Это та самая Аня, которая стала словно олицетворением весны на СТВ. Целый март и апрель погода нас не особо баловала. Но на сайте телеканала СТВ уже вовсю грели солнечные лучи, радовало весеннее цветение и добрые эмоции.

Фотоконкурс «Весна на СТВ» объединил больше сотни снимков и победителя выбирали вы – своими симпатиями в виде «сердечек». По итогам голосования выиграла Наталья Грудина, фотография которой набрала более 1 тыс. лайков. Изображение её 10-летней дочери стало символом юности и нерешительности белорусской весны в начале поры.

Фотография не случайная. К тому же, юная гомельчанка увлекается моделингом – участвует в модных показах и фотосессиях. А ещё – занимается эстрадными танцами и ведёт свой видеоблог.