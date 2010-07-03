Насыщенную программу 3 июля подготовили в регионах Беларуси

Так, в Гомеле к празднику приурочили открытие спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. А в музее истории города можно будет увидеть выставку моделей танков времен второй мировой.

В Могилеве у городской ратуши собрались владельцы старинных автомобилей. Также в городе над Днепром можно попробовать блюда национальной кухни десятков народов, проживающих в Беларуси.

В Гродно впервые на вахту у вечного огня сегодня заступит молодежный отряд почетного караула. А в старом городе развернулась выставка народных промыслов.

В Витебске на обновленной площади победы, к слову самой большой в стране, можно познакомиться с техникой и боевыми орудиями великой отечественной, место хватило даже для самолетов.

В Бресте сегодня будут признаваться в любви Беларуси. Кроме того в городе над Бугом откроют картинговый стадион.

Торжества в регионах уже начались, причем по традиции главные события развернутся в самых знаковых, исторических местах.