Насыщенную программу 3 июля подготовили в регионах Беларуси

В Могилеве у городской ратуши собрались владельцы старинных автомобилей. Также в городе над Днепром можно попробовать блюда национальной кухни десятков народов, проживающих в Беларуси.
В Гродно впервые на вахту у вечного огня сегодня заступит молодежный отряд почетного караула. А в старом городе развернулась выставка народных промыслов.
В Витебске на обновленной площади победы, к слову самой большой в стране, можно познакомиться с техникой и боевыми орудиями великой отечественной, место хватило даже для самолетов.
В Бресте сегодня будут признаваться в любви Беларуси. Кроме того в городе над Бугом откроют картинговый стадион.
Торжества в регионах уже начались, причем по традиции главные события развернутся в самых знаковых, исторических местах.