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Насыщенную программу 3 июля подготовили в регионах Беларуси

03 июля 2010 08:24
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Так, в Гомеле к празднику приурочили открытие спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. А в музее истории города можно будет увидеть выставку моделей танков времен второй мировой.

В Могилеве у городской ратуши собрались владельцы старинных автомобилей. Также в городе над Днепром можно попробовать блюда национальной кухни десятков народов, проживающих в Беларуси.

В Гродно впервые на вахту у вечного огня сегодня заступит молодежный отряд почетного караула. А в старом городе развернулась выставка народных промыслов.

В Витебске на обновленной площади победы, к слову самой большой в стране, можно познакомиться с техникой и боевыми орудиями великой отечественной, место хватило даже для самолетов.

В Бресте сегодня будут признаваться в любви Беларуси. Кроме того в городе над Бугом откроют картинговый стадион.

Торжества в регионах уже начались, причем по традиции главные события развернутся в самых знаковых, исторических местах.

# общество # 3 июля 2010 в Минске # Парад в Минске 3 июля

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