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Как нестабильная весна повлияет на будущий урожай? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»

19 мая 2025 11:26
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Овощной разбор. Как нестабильная весна повлияет на будущий урожай? Почему лук и картофель – самый популярный товар у покупателей и что вызывает перебои поставок? Как защитить отечественный сельхозрынок и обеспечить продовольственную безопасность? Вечером 19 мая на площадке ток-шоу «По существу» эксперты соберутся обсудить насущные вопросы. 

Как нестабильная весна повлияет на будущий урожай? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале, где можно оставить вопрос или комментарии. Наиболее интересные прозвучат в программе. Не пропустите единственное в стране общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. 

Говорим по существу сегодня, 19 мая. Включайте СТВ в 18:30. 

# Сельское хозяйство # Урожай

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