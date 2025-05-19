Как нестабильная весна повлияет на будущий урожай? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»

Овощной разбор. Как нестабильная весна повлияет на будущий урожай? Почему лук и картофель – самый популярный товар у покупателей и что вызывает перебои поставок? Как защитить отечественный сельхозрынок и обеспечить продовольственную безопасность? Вечером 19 мая на площадке ток-шоу «По существу» эксперты соберутся обсудить насущные вопросы.

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале, где можно оставить вопрос или комментарии. Наиболее интересные прозвучат в программе. Не пропустите единственное в стране общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.