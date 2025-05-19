Прямой эфир

Опасное российское мороженое обнаружено в торговой сети Гомельской области

19 мая 2025 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Опасное российское мороженое обнаружено в торговой сети Гомельской области-0

Пять видов небезопасного мороженого российского производства выявлено в торговой сети Гомельской области. По информации Гомельской областной инспекции Госстандарта, обнаруженная продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по физико-химическому показателю.

Так, мороженое под торговой маркой «Фабрика грез» оказалось молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира. Такая продукция признана опасной и запрещенной Госстандартом к ввозу и продаже на территории нашей страны. 

Другие новости рубрики

Все новости
Школы Гродно и Калининграда будут вести совместную поисковую работу
19 мая 2025 10:41

Школы Гродно и Калининграда будут вести совместную поисковую работу

Shaman избран от России на «Интервидение»
19 мая 2025 09:46

Shaman избран от России на «Интервидение»

Лукашенко – наследному принцу Омана: мы стали не просто партнёрами, а друзьями
19 мая 2025 09:15

Лукашенко – наследному принцу Омана: мы стали не просто партнёрами, а друзьями