Опасное российское мороженое обнаружено в торговой сети Гомельской области

Пять видов небезопасного мороженого российского производства выявлено в торговой сети Гомельской области. По информации Гомельской областной инспекции Госстандарта, обнаруженная продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по физико-химическому показателю.

Так, мороженое под торговой маркой «Фабрика грез» оказалось молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира. Такая продукция признана опасной и запрещенной Госстандартом к ввозу и продаже на территории нашей страны.