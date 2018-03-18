Настоящее, прошлое и будущее белорусского паспорта. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. На неделе в Музее современной государственности состоялась масштабная акция, приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главный документ – паспорт гражданина Беларуси – в торжественной обстановке вручили 14-летним подросткам. Среди них – победители олимпиад, отличники учебы, спортсмены, лауреаты творческих конкурсов. В 2018 году у праздничного события особенность: молодые люди читали собственные стихи.
Татьяна Ревизоре о белорусском паспорте.
Виктор Какареко, председатель Белорусского нумизматического общества:
Одни из наиболее ранних паспортов, которые встречаются на территории Гродненщины – это старые царские паспорта.
Бурная история XX века. После Первой мировой власть на территории региона сменялась едва ли не чаще, чем времена года. Немцы, большевики, поляки...
И так вплоть до конца 30-х. Водоворот времени как нигде отражен на пожелтевших страницах.
Немцы, в зависимости от национальности, выдавали паспорта на нескольких языках, а штампы о визе встречаются уже при польской власти.
Виктор Какареко:
Новая польская власть начала выдавать новые паспорта. На них была фотография и мог быть отпечаток пальца.
В коллекции Виктора Какареко более полусотни экспонатов. Среди самых любопытных – паспорт лошади, которая могла быть мобилизована в армию.
Виктор Какареко:
Я сам местный. Меня интересует краеведение нашего региона. Документы – это как живое свидетельство.
Дизайн современного белорусского паспорта был разработан более 20 лет назад. Уже в 2019 году нашим основным документом станет ID-карта, а для выезда за границу понадобится отдельный биометрический паспорт.
Все тот же цвет, но содержание меняет форму. Фотография и данные теперь на первой странице, а вместо орнамента – архитектурные памятники страны.
Виктор Какареко:
Вот здесь вам представлена подборка из 14 страниц, на которых имеются определенные изображения.
Опирались белорусы на мировой опыт. Он перед нами. На страницах паспорта Великобритании есть Биг-Бен, Ирландия изобразила старинный замок и пилигримов, а Венгрия – мост через Дунай.
Архитектура в принципе доминирует на страницах европейских паспортов, а вот африканские страны чаще размещают пернатых и представителей фауны.
Александр Гореленко, заместитель директора по научной работе РУП «Криптотех» Гознака:
Здесь наша соседняя Украина: видите – православный храм на странице. Словакия – горная страна.
Начали появляться изображения различного класса. Архитектурные памятники, животные. Каждое государство старается почеркнуть свою индивидуальность. Знакомство с природой и архитектурой страны может начинаться прямо с изображения на паспорте.
Национальные мотивы проходят через всю конструкцию нового биометрического паспорта. Например, цветовая гамма: персиково-бирюзовая она не случайно, это символы солнца и воды.
На страницах немало отсылок к белорусским узорам, а василек присутствует даже в невидимой защите.
Александр Гореленко:
Мы начали разработку такой тематики года три-четыре назад. Предполагать, что будет Год малой родины, не предполагал, но каждый из нас белорус, в душе у него своя малая родина была. И, как вы видите, у нас представлены все области. Каждому гражданину Беларуси, особенно молодым, получив паспорт, будет приятно увидеть какие-то знакомые символы, которые они видели с детства.
Мирский замок, Софийский собор, дворец Румянцевых-Паскевичей.… На страницах документа – 16 достопримечательностей. Сделано было несколько вариантов. Это один из последних, но еще не окончательный.
Юлия Гончаренко, дизайнер студии компьютерной графики РУП «Крипотех» Госзнака:
На страницы паспорта попало много красивых замечательных мест. Из них очень известным, кстати, в последнее время становится Коссовский замок. Раньше о нем мало слышали.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
За сказочный образ Коссовский замок называли «рыцарской мечтой». Дворец, построенный почти две сотни лет назад, своими масштабами впечатляет и сегодня.
Здание в неоготическом стиле состоит из центрального двухэтажного корпуса и двух боковых крыльев. Замок окружен 12 гранеными башнями, каждая из которых символизирует определенный месяц года.
На долю резиденции Пусловских выпало немало испытаний. В годы Первой мировой замок разграбили. В конце Второй – сожгли. Огонь (а горело здание более недели) окончательно уничтожил убранство залов, оставив в Коссово лишь величественные руины. Реставрация дворца идет уже 10 лет.
Людмила Мискевич, житель Коссово:
Вот видите? Республика Беларусь, Брестская область, Ивацевичский район, Коссово. Так что я настоящая косовчанка, я здесь родилась. Это четвертое поколение.
Коссово для Людмилы Александровны больше, чем просто запись в паспорте.
Здесь родилась, окончила школу и вышла замуж. После молодая семья уехала, и на малую родину женщина вернулась, выйдя на пенсию, спустя 42 года.
Людмила Мискевич:
Без слез не могу говорить. Коссово для меня моя малая родина. Я счастлива буду, что виды моего города, замок покажут именно на паспорте. Это для меня будет очень радостное событие. Я люблю свой город, очень люблю.
Сегодня Коссово – один из самых маленьких городков Беларуси. Впрочем, по количеству достопримечательностей родина Тадеуша Костюшко с легкостью даст фору райцентру. Возможно, даже на страницах главного документа.