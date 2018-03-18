Настоящее, прошлое и будущее белорусского паспорта. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Музее современной государственности состоялась масштабная акция, приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главный документ – паспорт гражданина Беларуси – в торжественной обстановке вручили 14-летним подросткам. Среди них – победители олимпиад, отличники учебы, спортсмены, лауреаты творческих конкурсов. В 2018 году у праздничного события особенность: молодые люди читали собственные стихи. Татьяна Ревизоре о белорусском паспорте.

Виктор Какареко, председатель Белорусского нумизматического общества:

Одни из наиболее ранних паспортов, которые встречаются на территории Гродненщины – это старые царские паспорта.

Бурная история XX века. После Первой мировой власть на территории региона сменялась едва ли не чаще, чем времена года. Немцы, большевики, поляки...

И так вплоть до конца 30-х. Водоворот времени как нигде отражен на пожелтевших страницах.

Немцы, в зависимости от национальности, выдавали паспорта на нескольких языках, а штампы о визе встречаются уже при польской власти.

Виктор Какареко:

Новая польская власть начала выдавать новые паспорта. На них была фотография и мог быть отпечаток пальца.

В коллекции Виктора Какареко более полусотни экспонатов. Среди самых любопытных – паспорт лошади, которая могла быть мобилизована в армию.

Виктор Какареко:

Я сам местный. Меня интересует краеведение нашего региона. Документы – это как живое свидетельство.

Дизайн современного белорусского паспорта был разработан более 20 лет назад. Уже в 2019 году нашим основным документом станет ID-карта, а для выезда за границу понадобится отдельный биометрический паспорт.

Все тот же цвет, но содержание меняет форму. Фотография и данные теперь на первой странице, а вместо орнамента – архитектурные памятники страны. Виктор Какареко:

Вот здесь вам представлена подборка из 14 страниц, на которых имеются определенные изображения.

Опирались белорусы на мировой опыт. Он перед нами. На страницах паспорта Великобритании есть Биг-Бен, Ирландия изобразила старинный замок и пилигримов, а Венгрия – мост через Дунай.

Архитектура в принципе доминирует на страницах европейских паспортов, а вот африканские страны чаще размещают пернатых и представителей фауны.

Александр Гореленко, заместитель директора по научной работе РУП «Криптотех» Гознака:

Здесь наша соседняя Украина: видите – православный храм на странице. Словакия – горная страна.

Начали появляться изображения различного класса. Архитектурные памятники, животные. Каждое государство старается почеркнуть свою индивидуальность. Знакомство с природой и архитектурой страны может начинаться прямо с изображения на паспорте.

Национальные мотивы проходят через всю конструкцию нового биометрического паспорта. Например, цветовая гамма: персиково-бирюзовая она не случайно, это символы солнца и воды.

На страницах немало отсылок к белорусским узорам, а василек присутствует даже в невидимой защите.

Александр Гореленко:

Мы начали разработку такой тематики года три-четыре назад. Предполагать, что будет Год малой родины, не предполагал, но каждый из нас белорус, в душе у него своя малая родина была. И, как вы видите, у нас представлены все области. Каждому гражданину Беларуси, особенно молодым, получив паспорт, будет приятно увидеть какие-то знакомые символы, которые они видели с детства.

Мирский замок, Софийский собор, дворец Румянцевых-Паскевичей.… На страницах документа – 16 достопримечательностей. Сделано было несколько вариантов. Это один из последних, но еще не окончательный.

Юлия Гончаренко, дизайнер студии компьютерной графики РУП «Крипотех» Госзнака:

На страницы паспорта попало много красивых замечательных мест. Из них очень известным, кстати, в последнее время становится Коссовский замок. Раньше о нем мало слышали.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

За сказочный образ Коссовский замок называли «рыцарской мечтой». Дворец, построенный почти две сотни лет назад, своими масштабами впечатляет и сегодня.

Здание в неоготическом стиле состоит из центрального двухэтажного корпуса и двух боковых крыльев. Замок окружен 12 гранеными башнями, каждая из которых символизирует определенный месяц года.

На долю резиденции Пусловских выпало немало испытаний. В годы Первой мировой замок разграбили. В конце Второй – сожгли. Огонь (а горело здание более недели) окончательно уничтожил убранство залов, оставив в Коссово лишь величественные руины. Реставрация дворца идет уже 10 лет.

Людмила Мискевич, житель Коссово:

Вот видите? Республика Беларусь, Брестская область, Ивацевичский район, Коссово. Так что я настоящая косовчанка, я здесь родилась. Это четвертое поколение.

Коссово для Людмилы Александровны больше, чем просто запись в паспорте.

Здесь родилась, окончила школу и вышла замуж. После молодая семья уехала, и на малую родину женщина вернулась, выйдя на пенсию, спустя 42 года.

Людмила Мискевич:

Без слез не могу говорить. Коссово для меня моя малая родина. Я счастлива буду, что виды моего города, замок покажут именно на паспорте. Это для меня будет очень радостное событие. Я люблю свой город, очень люблю.