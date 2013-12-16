Настоящая лесная сказка развернулась на площади одного из рынков Минска

Новости Беларуси. Дед Мороз уже в городе. Новогодние персонажи обосновались на улице Веры Хоружей. Настоящая лесная сказка развернулась на площадке столичного рынка. Живую ель украсили разноцветными шарами и гирляндами. У подножия новогоднего дерева все герои зимних сказок: Дед Мороз, Снегурочка и северные олени.

Оригинальные ростовые фигуры с подсветкой готовы порадовать минчан в любое время суток. Сказочные персонажи будут гостить здесь до конца января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.