«Идите до конца». Финалистка X-Factor Belarus рассказала, как поверить в себя и не затеряться в шоу-бизнесе

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с финалисткой X-Factor Belarus Кариной Ерофеевой. Изменилась ли твоя жизнь после участия в проекте?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с финалисткой X-Factor Belarus Кариной Ерофеевой. Изменилась ли твоя жизнь после участия в проекте?
Карина Ерофеева, певица:
Кардинально. Перевернулась.
Стюша Тайм:
Однажды ты сказала, что у тебя сложный характер.
Карина Ерофеева:
Мне на кастинге X-Factor выпал номер 666, а я была во всем черном, в коже, кольцах (в принципе, как и сейчас), я такая: так, что-то будет. И потом я уже прошла и Ольга Бузова дала мне псевдоним, милую кличку Ведьмочка.
Стюша Тайм:
Ты участвовала в проекте «Залетай в тренды», который проходил в Москве. Расскажи про это.
Карина Ерофеева:
Мы приехали: что мы тут делаем?! Эмоции бурлят. И потом видим жюри, которое проходит: Джарахов, Мари Краймбрери, Mia Boyka – что-то будет интересное. И это был конкурс авторских треков.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты активно занимаешься общественной деятельностью. Расскажи про этот случай из жизни.
Карина Ерофеева:
Продюсер мне прислал такую штуку: РОО «Патриоты Беларуси» проводили проект «Вызов». Приехала зампредседателя Анна Харута и говорит: как тебе идея присоединиться, попробовать поработать в этой сфере. А для меня это было что-то новое и неизведанное – давай попробуем!
Стюша Тайм:
Для тебя РОО «Патриоты Беларуси» это просто работа или тебе хочется продвигать патриотизм, это от сердца идет?
Карина Ерофеева:
Я хочу продвигать нашу музыку. Через музыку, через белорусский язык, если так уже углубляться, я продвигаю патриотизм. «Патриоты Беларуси» – братский союз, общественная организация, в которой я работаю, для меня больше как семья. Я среди них чувствую себя собой. Думаю, что так же и каждый белорус. Мы можем быть крепкой семьей, которая будет друг друга поддерживать.
Стюша Тайм:
В ближайшее время собираешься выпускать новые треки?
Карина Ерофеева:
Надеюсь, где-то в районе месяца я уже смогу порадовать аудиторию. Это будет что-то классное.
Стюша Тайм:
Ты нас заинтриговала. Будем ждать твоих новых песен, а лучше новые альбомы.
Карина Ерофеева:
Постараемся.
Стюша Тайм:
Что бы ты могла пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Карина Ерофеева:
Ребята, ничего не бойтесь. Не думайте, что какие-то преграды для вас существуют. Если вы видите высокую лестницу, это не значит, что вы на нее не поднимитесь. Просто на нее нужно будет приложить чуть-чуть больше усилий. Но поверьте: как только вы поднимитесь, вы в себя поверите еще больше. Желаю вам верить в себя и не останавливаться. Идите до конца и разбивайте все преграды на своем пути.
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