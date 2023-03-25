«Идите до конца». Финалистка X-Factor Belarus рассказала, как поверить в себя и не затеряться в шоу-бизнесе

Стюша Тайм, блогер: Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с финалисткой X-Factor Belarus Кариной Ерофеевой. Изменилась ли твоя жизнь после участия в проекте?

Карина Ерофеева, певица:

Кардинально. Перевернулась.

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Стюша Тайм:

Однажды ты сказала, что у тебя сложный характер.

Карина Ерофеева:

Мне на кастинге X-Factor выпал номер 666, а я была во всем черном, в коже, кольцах (в принципе, как и сейчас), я такая: так, что-то будет. И потом я уже прошла и Ольга Бузова дала мне псевдоним, милую кличку Ведьмочка.

Стюша Тайм:

Ты участвовала в проекте «Залетай в тренды», который проходил в Москве. Расскажи про это.

Карина Ерофеева:

Мы приехали: что мы тут делаем?! Эмоции бурлят. И потом видим жюри, которое проходит: Джарахов, Мари Краймбрери, Mia Boyka – что-то будет интересное. И это был конкурс авторских треков.

Стюша Тайм:

Я знаю, что ты активно занимаешься общественной деятельностью. Расскажи про этот случай из жизни.