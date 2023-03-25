Как будто по-настоящему управляешь. В этом колледже учат пользоваться сельскохозяйственной техникой на тренажёрах

Смиловичский государственный колледж. Какие специальности здесь можно получить и в чем суть интегрированной системы обучения? Узнаем в программе «Центральный регион», кто создает необычные арт-объекты и попробуем себя в качестве машиниста. А это мастерская, где учат техническому обслуживанию трактора. В колледже уверены: хороший машинист отлично знает не только как управлять транспортом, но и его внутреннее устройство. Притом даже по звуку может узнать, где и в чем проблемы.

Юрий Корсик, директор Смиловичского государственного колледжа:

Уже больше десятка лет 100 % выпускников получают направления на работу в соответствии с полученной квалификацией. В принципе, мы имеем положительные отзывы от нанимателей, работодателей. За эти годы работы сложился бренд качественного образования, поэтому мы неплохо комплектуемся, востребованы как у поступающих для получения образования, так и нанимателей, которые готовы принять наших выпускников к себе на работу. Главная фишка – интегрированная подготовка. Какие профессии можно получить в Смиловичском колледже – подробности здесь. Не забывают в учреждении и про разработки. Например, пеллетообразующая машина. Ее создали вместе с мастерами сами учащиеся. За час установка производит столько топлива, сколько хватит для суточного отопления частного дома. Материалом служат опилки, отходы пиломатериалов и даже сено. С этой экологичной инициативой колледж выступил на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси». В ближайших планах создать машину, которая будет наносить отметку на футбольные поля.

Центром компетенции руководит Артем Юрьевич Кривопуст. Молодой преподаватель, мастер производственного обучения к каждому ученику находит свой подход и помогает делать первые шаги в профессии. И обязательно заметит и раскроет талант. Одно из ноу-хау колледжа – центр компетенций. Здесь установлены уникальные тренажеры, которые могут полностью имитировать сельскохозяйственную технику – тракторы и комбайны. На них можно выполнять все виды работ, начиная с обработки почвы и заканчивая погрузкой рулонов.

Артем Кривопуст, заведующий центром компетенции Смиловичского государственного колледжа:

Учащиеся к нам сюда приходят на обучение. Они садятся практически за реальную технику, то есть каждая кабина с реальной техникой. Там все органы управления такие же, как и в настоящей технике. Учащиеся первичные навыки получают здесь, то есть это органы управления, движения передним и задним ходом, доводят свою моторику до совершенства. Когда они садятся за реальную технику, им не надо думать, что правым джойстиком мы будем двигать ковш или рукоять, уже будет все на автоматизме. Сейчас в центре обучаются не только сами учащиеся. Сюда приезжают сотни будущих специалистов из всех учреждений. Оттачивают навыки. В помощь – настоящие роботы.

Тимофей Григорьев, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

Здесь есть такие обширные возможности – кататься и изучать весь транспорт, те же тракторы, экскаваторы, погрузчики. Мне нравятся профессии, где можно быть водителем, можно многому научиться, начиная даже с этих тренажеров, переходя на технику, благодаря тренажерам ты смелее. Если кто-то боится, он может покататься на тренажерах, немного осмелиться, потом на технике. Здесь мастера классные, общительные, адекватные. Для более детального понимания нам дали почувствовать себя самыми настоящими машинистами и выполнить задание, которое проходят все учащиеся. Было сложно, но интересно.

Тренажер просит завести двигатель. Вот наши ключики, мы запускаем по часовой стрелке, все – запустили. Дальше нам пишет поднять стрелу, то есть мы должны сначала оборудование разблокировать этим рычагом, дальше руки кладем на джойстики. Нас просят поднять стрелу. Этим джойстиком поднимаем стрелу. Теперь разложить рукоять. Этим джойстиком от себя. Теперь сложить ковш, тянем рычаг ко мне. Я сейчас закрываю, кабина оживет. Как только закрылась дверь экскаватора, кабина резко ожила. Моя задача – проехать по горной дороге и не упасть в обрыв. На словах легко, но на деле этот тренажер ничем не отличается от настоящей техники.

– За счет этих панорамных экранов создается ощущение реальности.

– Левее берем. Теперь правее. Все, упражнение выполнено! Во время такой тренировки для учащихся создаются и экстремальные рабочие условия – ливень, туман, град и сумерки, чтобы, когда будущий специалист окажется за рулем настоящей техники, не растеряться. – Как?

– Очень круто, необычно! Кажется, что по-настоящему. Материально-техническая база колледжа на высшем уровне. Грамотный подход преподавателей, хорошо оснащенные мастерские и современные тренажеры. Некоторые единственные в стране! Здесь вкладывают в подрастающее поколение, чтобы результат был заметным. Скоро выпускники разъедутся. Мастерство уже будут показывать на первых рабочих местах, постараются со знаком качества. Влада Родовская:

Я абитуриент, обучиться на тракториста есть где. Почему я должна выбрать ваш колледж?