В Стамбуле пройдут переговоры по Украине

Мировые СМИ в ожидании переговоров делегаций Москвы и Киева. Российско-украинский диалог может быть возобновлен уже сегодня, 15 мая, после трехлетнего перерыва. Площадку для переговоров предоставляет Турция. Из деталей предстоящей встречи известно немного. Накануне поздно вечером был утвержден состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента России – Владимир Мединский. Кремль настаивает на разговоре без посредников, условия урегулирования ситуации обозначены еще в июне 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом известно, что Белый дом направляет в Стамбул свою делегацию. В ее составе госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Они прибудут в Турцию в 16 мая. По мнению экспертов без присутствия американских политиков украинская сторона вряд ли проявит склонность к конструктивному диалогу. Киев на переговорах будут представлять Владимир Зеленский, министр иностранных дел, глава оборонного ведомства, а также руководитель президентского офиса. Напомним, идею прямых переговоров без предварительных условий выдвинул российский лидер.