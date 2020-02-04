Нашёл кошелёк. Что делать, чтобы не стать преступником?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый заместитель начальника Фрунзенского РУВД г. Минска, начальник криминальной милиции, Сергей Ушаков. Как определяется ценность находки? Сергей Ушаков, первый заместитель начальника Фрунзенского РУВД г. Минска – начальник криминальной милиции:

Первое – это то, что оценивает сам человек. Если возникают сомнения в стоимости имущества, мы проводим экспертизу. Если человек потерял в песочнице кошелек, но он помнит, что именно там потерял. Он может сказать, что это не потеря, что он просто там забыл? Сергей Ушаков:

Тут немаловажное имеет значение, как воспринимает обстоятельства человек, который нашел имущество. Он же понимает, что в песочнице никого рядом не находится и вещь явно потерянная, не оставленная на скамейке и забытая гражданином.

В кафе любая вещь считается забытой, вне зависимости от того, что кто-то еще подумал, что это потеряли? Сергей Ушаков:

В законодательстве четко определено, что человек должен предпринять меру к установлению лица, потерявшего вещь, либо обратиться в органы внутренних дел, вернуть это имущество, либо, допустим, в транспорте – представителям организации транспорта, в помещении – собственникам помещения. Это прописано и там, и там. Если человек обратился своевременно, указал данные обстоятельства, то исключается состав преступления. По факту получается, что лучше не брать вещь вообще и сделать вид, что ты ее не заметил? Или взять и обратить внимание, допустим, в магазине продавца или охранника? Сергей Ушаков:

Да, лучше всего, конечно, если нашли вещь, попытаться найти собственника либо передать администрации магазина, либо обратиться в органы внутренних дел. Вот, допустим, такой вариант: находишь ты кошелек, видишь, что он лежит в магазине, ты из хороших побуждений берешь кошелек, не открываешь, подходишь к охраннику и отдаешь. Потом находится тот, кто потерял эту вещь и говорит: «Там лежало 1000 рублей, а сейчас там ничего нет». И ты оказываешься, вроде бы как без вины виноватым. Сергей Ушаков:

Ну, почему без вины виноватым, тут человек вообще не виноват, потому что сейчас есть видеонаблюдение, которое позволяет отследить действия человека. Тут вопросы к гражданину исключены.

Если по незнанию пенсионер нашел кошелек, там 25 рублей, и он пошел приобрел на них что-то. В таком случае как развиваются события? Сергей Ушаков:

Во-первых, определенная сумма состава для преступления 205-й должна превышать две базовых величины, сумму причиненного ущерба гражданину. Если сумма есть, соответственно 205-я часть первая Уголовного кодекса Республики Беларусь, материал доследственной проверки, есть признаки состава преступления, передается в подразделение Следственного комитета, которое дальше расследует уголовное дело. 25 рублей не проблема в данном случае? Сергей Ушаков:

От стоимости кошелька еще зависит. Это еще добавляется и суммируется? Сергей Ушаков:

Да. Полагается ли какое-то вознаграждение человеку, который вернул находку? Сергей Ушаков:

В гражданском праве прописан случай находки о том, что человек должен предпринять меры к установлению владельца, либо обратиться в органы внутренних дел, либо в местные органы управления, имеет право оставить себе на хранение эту находку и имеет право в последующем требовать у собственника до 25% стоимости находки.