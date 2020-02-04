Нашёл кошелёк. Что делать, чтобы не стать преступником?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый заместитель начальника Фрунзенского РУВД г. Минска, начальник криминальной милиции, Сергей Ушаков.
Как определяется ценность находки?
Сергей Ушаков, первый заместитель начальника Фрунзенского РУВД г. Минска – начальник криминальной милиции:
Первое – это то, что оценивает сам человек. Если возникают сомнения в стоимости имущества, мы проводим экспертизу.
Если человек потерял в песочнице кошелек, но он помнит, что именно там потерял. Он может сказать, что это не потеря, что он просто там забыл?
Сергей Ушаков:
Тут немаловажное имеет значение, как воспринимает обстоятельства человек, который нашел имущество. Он же понимает, что в песочнице никого рядом не находится и вещь явно потерянная, не оставленная на скамейке и забытая гражданином.
В кафе любая вещь считается забытой, вне зависимости от того, что кто-то еще подумал, что это потеряли?
Сергей Ушаков:
В законодательстве четко определено, что человек должен предпринять меру к установлению лица, потерявшего вещь, либо обратиться в органы внутренних дел, вернуть это имущество, либо, допустим, в транспорте – представителям организации транспорта, в помещении – собственникам помещения. Это прописано и там, и там. Если человек обратился своевременно, указал данные обстоятельства, то исключается состав преступления.
По факту получается, что лучше не брать вещь вообще и сделать вид, что ты ее не заметил? Или взять и обратить внимание, допустим, в магазине продавца или охранника?
Сергей Ушаков:
Да, лучше всего, конечно, если нашли вещь, попытаться найти собственника либо передать администрации магазина, либо обратиться в органы внутренних дел.
Вот, допустим, такой вариант: находишь ты кошелек, видишь, что он лежит в магазине, ты из хороших побуждений берешь кошелек, не открываешь, подходишь к охраннику и отдаешь. Потом находится тот, кто потерял эту вещь и говорит: «Там лежало 1000 рублей, а сейчас там ничего нет». И ты оказываешься, вроде бы как без вины виноватым.
Сергей Ушаков:
Ну, почему без вины виноватым, тут человек вообще не виноват, потому что сейчас есть видеонаблюдение, которое позволяет отследить действия человека. Тут вопросы к гражданину исключены.
Если по незнанию пенсионер нашел кошелек, там 25 рублей, и он пошел приобрел на них что-то. В таком случае как развиваются события?
Сергей Ушаков:
Во-первых, определенная сумма состава для преступления 205-й должна превышать две базовых величины, сумму причиненного ущерба гражданину. Если сумма есть, соответственно 205-я часть первая Уголовного кодекса Республики Беларусь, материал доследственной проверки, есть признаки состава преступления, передается в подразделение Следственного комитета, которое дальше расследует уголовное дело.
25 рублей не проблема в данном случае?
Сергей Ушаков:
От стоимости кошелька еще зависит.
Это еще добавляется и суммируется?
Сергей Ушаков:
Да.
Полагается ли какое-то вознаграждение человеку, который вернул находку?
Сергей Ушаков:
В гражданском праве прописан случай находки о том, что человек должен предпринять меры к установлению владельца, либо обратиться в органы внутренних дел, либо в местные органы управления, имеет право оставить себе на хранение эту находку и имеет право в последующем требовать у собственника до 25% стоимости находки.
Если нашел кошелек, а хозяин денег не нашелся, что делать?
Сергей Ушаков:
Гражданин, нашедший имущество, вправе обратиться через шесть месяцев в суд для установления права собственности на находку в полном объеме, но должны быть предприняты все меры к установлению собственника.
Если находка какая-нибудь зверюшка: собачка, котик. Человек ее взял к себе, заботился о ней, привык, а потом надо как-то вернуть. Тут что говорит закон?
Сергей Ушаков:
Если есть собственник, надо вернуть. Если договоренности с собственником не найдет, то эта ситуация будет уже в судебном порядке разрешаться.
Если нашел банковскую карту или документы, что делать?
Сергей Ушаков:
С банковской картой немного проще. Можно позвонить в банк, они сами свяжутся с владельцем банковской карты или обратиться в органы внутренних дел. И это необязательно лично прийти. Можно по телефону 102 сообщить о находке, приедут сотрудники милиции и оформят.