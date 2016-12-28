Деньги заплатил, бумаги подписал, но не трудоустроили: как агентства наживаются на безработных

Считается, что самый плохой день отдыха всё же лучше, чем самый хороший рабочий день. Герой этого сюжета истосковался по рабочим денькам, потому что его дни отдыха стали слишком длинными и утомительными. Как можно зарабатывать на безработных – в сюжете «Добро пожаловаться». За сладкие обещания иногда приходится платить реальные деньги. Совсем недавно с этой истиной лично познакомился Виталий Горлачёв. Попав под сокращение в родном Быхове, и оставшись за бортом профессиональных интересов, мужчина вскоре приступил к поиску новой работы.



Виталий Горлачёв:

Нашел в Интернете объявление. Там была зарплата 10-12 миллионов старыми, проживание, вахта, еще было написано: питание и спецодежда бесплатно.

Организации требовались разнорабочие. Мимо такого объявления наш, так сказать, «мастер широкого профиля» пройти просто не смог. Виталий Горлачёв:

Позвонил, сказали: кадровое агентство, услуги платные. Еще сказали: гарантия трудоустройства, официально, приезжайте. Я приехал. Приехал Виталий за работой мечты из Быхова в Минск, а это, ни много ни мало – 230 километров. В агентстве с безработного мужчины взяли деньги и авансом выдали горячее обещание – в течение недели осчастливить рабочим местом. Виталий Горлачёв:

Заплатил 70 рублей, заключил договор, сказали: максимум неделя и устроим.



Вот только затем о клиенте благополучно позабыли. Впрочем, это – стандартная схема для любителей делать деньги на безработных. Как правило, агенты публикуют от имени организации объявление о вакансии со ссылкой на свой номер телефона, либо берут объявления из открытых источников.

При этом заработную плату завышают в 2-3 раза. Дальше агенты убеждают позвонивших, что у них есть эксклюзивные вакансии и стоит только заключить договор, как вас тут же устроят на работу мечты. Как правило, многие выкладывают последние сбережения. А дальше наивным клиентам присылают вакансии, которые уже есть в Интернете. В нашей истории агенты не утруждали себя даже этим.



Спустя 3 недели результатом работы данной фирмы стали потерянные время и деньги Виталия.

Виталий Горлачёв:

Деньги я заплатил, бумаги подписал, но меня не трудоустроили, хочу вернуть свои деньги обратно. Юристы предупреждают: прежде, чем подписывать бумаги с такого рода фирмами, внимательно изучите договор. Чаще всего, там указана информация, которая подтверждает, что трудоустраивать вас, даже за деньги, никто не собирается. Ведь сами агентства называют себя не кадровыми, а всего лишь информационно-справочными. Наталья Шавель, юрист:

При заключении договора на оказание услуг, внимательно читайте предмет договора. Если там указано, что исполнитель обязуется по вашему заданию предоставлять вам информационно-справочные услуги – это не означает, что исполнитель обязан вас трудоустроить. Специалисты подтверждают: отправляясь на поиски работы, надежнее зарегистрироваться на бирже труда и самостоятельно просматривать объявления непосредственно от организаций.



А вот о том, что назрела необходимость упорядочить деятельность частных агентств по трудоустройству, не так давно признали и в Совете Министров. Согласно постановлению правительства, с 1 января 2017 года кадровые агентства будут работать по новым правилам: теперь соискатель будет производить оплату только по факту предоставления услуг, перечень которых, к тому же, существенно расширится.

Это – консультирование по вопросам составления резюме, организация работы по профориентации, подготовка к собеседованию и многое другое. Но это – в обозримом будущем, а в настоящем Виталий Горлачёв задается вопросом, можно ли вернуть деньги, уплаченные бессовестным рекрутёрам?



Наталья Шавель, юрист:

В соответствии с требованиями законодательства, заказчик может потребовать расторжения договора на оказание услуг в одностороннем порядке.