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Деньги заплатил, бумаги подписал, но не трудоустроили: как агентства наживаются на безработных

28 декабря 2016 15:22
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Считается, что самый плохой день отдыха всё же лучше, чем самый хороший рабочий день. Герой этого сюжета истосковался по рабочим денькам, потому что его дни отдыха стали слишком длинными и утомительными. Как можно зарабатывать на безработных – в сюжете «Добро пожаловаться».

За сладкие обещания иногда приходится платить реальные деньги.

Совсем недавно с этой истиной лично познакомился Виталий Горлачёв. Попав под сокращение в родном Быхове, и оставшись за бортом профессиональных интересов, мужчина вскоре приступил к поиску новой работы.

Деньги заплатил, бумаги подписал, но не трудоустроили: как агентства наживаются на безработных-1


Виталий Горлачёв:
Нашел в Интернете объявление. Там была зарплата 10-12 миллионов старыми, проживание, вахта, еще было написано: питание и спецодежда бесплатно.

Организации требовались разнорабочие. Мимо такого объявления наш, так сказать, «мастер широкого профиля» пройти просто не смог.

Виталий Горлачёв:
Позвонил, сказали: кадровое агентство, услуги платные. Еще сказали: гарантия трудоустройства, официально, приезжайте. Я приехал.

Приехал Виталий за работой мечты из Быхова в Минск, а это, ни много ни мало – 230 километров.

В агентстве с безработного мужчины взяли деньги и авансом выдали горячее обещание – в течение недели осчастливить рабочим местом.

Виталий Горлачёв:
Заплатил 70 рублей, заключил договор, сказали: максимум неделя и устроим.

Деньги заплатил, бумаги подписал, но не трудоустроили: как агентства наживаются на безработных-4


Вот только затем о клиенте благополучно позабыли. Впрочем, это – стандартная схема для любителей делать деньги на безработных. Как правило, агенты публикуют от имени организации объявление о вакансии со ссылкой на свой номер телефона, либо берут объявления из открытых источников.

При этом заработную плату завышают в 2-3 раза.

Дальше агенты убеждают позвонивших, что у них есть эксклюзивные вакансии и стоит только заключить договор, как вас тут же устроят на работу мечты. Как правило, многие выкладывают последние сбережения.

А дальше наивным клиентам присылают вакансии, которые уже есть в Интернете.

В нашей истории агенты не утруждали себя даже этим.

Деньги заплатил, бумаги подписал, но не трудоустроили: как агентства наживаются на безработных-7


Спустя 3 недели результатом работы данной фирмы стали потерянные время и деньги Виталия.

Виталий Горлачёв:
Деньги я заплатил, бумаги подписал, но меня не трудоустроили, хочу вернуть свои деньги обратно.

Юристы предупреждают: прежде, чем подписывать бумаги с такого рода фирмами, внимательно изучите договор. Чаще всего, там указана информация, которая подтверждает, что трудоустраивать вас, даже за деньги, никто не собирается.

Ведь сами агентства называют себя не кадровыми, а всего лишь информационно-справочными. 

Наталья Шавель, юрист:
При заключении договора на оказание услуг, внимательно читайте предмет договора. Если там указано, что исполнитель обязуется по вашему заданию предоставлять вам информационно-справочные услуги – это не означает, что исполнитель обязан вас трудоустроить.

Специалисты подтверждают: отправляясь на поиски работы, надежнее зарегистрироваться на бирже труда и самостоятельно просматривать объявления непосредственно от организаций.

Деньги заплатил, бумаги подписал, но не трудоустроили: как агентства наживаются на безработных-10


А вот о том, что назрела необходимость упорядочить деятельность частных агентств по трудоустройству, не так давно признали и в Совете Министров. Согласно постановлению правительства, с 1 января 2017 года кадровые агентства будут работать по новым правилам: теперь соискатель будет производить оплату только по факту предоставления услуг, перечень которых, к тому же, существенно расширится.

Это – консультирование по вопросам составления резюме, организация работы по профориентации, подготовка к собеседованию и многое другое.

Но это – в обозримом будущем, а в настоящем Виталий Горлачёв задается вопросом, можно ли вернуть деньги, уплаченные бессовестным рекрутёрам?

Деньги заплатил, бумаги подписал, но не трудоустроили: как агентства наживаются на безработных-13


Наталья Шавель, юрист:
В соответствии с требованиями законодательства, заказчик может потребовать расторжения договора на оказание услуг в одностороннем порядке. 

Не без труда, но деньги Виталию всё же удалось вернуть.

Для себя мужчина сделал определенные выводы и вернулся на родину, где вскоре устроился на работу.

Не заплатив при этом ни копейки. И в самом деле, порой то, что мы так долго ищем, оказывается гораздо ближе, чем мы думаем.

Виталий Горлачёв:
Деньги вернули. Вот Новый год встретим с женой. Спасибо большое телеканалу СТВ и вашей программе, и Вам лично, за то, что помогли мне.

Не стоит забывать, что должность – от слова «долг», работа – от слова «раб», а увольнение – от слова «воля». Я надеюсь, что вместе с возвращением денег к Виталию вернется и удача.

# общество # Работа в Беларуси

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