Наше богатство! В Беларуси около двух тысяч родников

В Беларуси – около двух тысяч родников, и их на самом деле еще больше – часть не учтена официально. Ученые объясняют обилие источников рельефом и ледниковым прошлым страны. Там, где больше холмов и гряд, – условия для выхода подземных вод благоприятнее. Родники поддерживают водный баланс рек и озер – до трети воды в них поступает именно из подземных источников. Поэтому белорусские реки не мелеют даже в засуху и продолжают течь подо льдом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Научно-практическом центре по биоресурсам Академии наук, большинство криниц – нисходящие. Самый крупный источник – в Нарочанском парке, самый мощный восходящий – Голубая криница в Могилевской области. Но родники – система хрупкая. За 10 лет исчезло 44 источника, при этом появилось 37 новых. Причины – мелиорация, строительство, вырубка лесов и падение уровня подземных вод.

Неграмотное благоустройство – одна из самых частых проблем. Ученые обращают внимание – не все родники безопасны. Пить воду стоит только из тех источников, где проводятся регулярные анализы. Сегодня более 100 родников имеют статус памятников природы. Их изучают, охраняют и предлагают включать в экологические маршруты – как часть природного и культурного наследия страны.